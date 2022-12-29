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義工開始為玫瑰花車精心裝飾 南加華人熱心參與

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
義工在裝飾花車。（記者啟鉻／攝影）
義工在裝飾花車。（記者啟鉻／攝影）

美國第134屆玫瑰花車遊行（Rose Parade ）訂2023年1月2日在洛杉磯縣巴沙迪那市舉行。在花車遊行前夕，各項裝飾工作陸續啟動，眾多義工開始為花車亮相精心打扮，有的年輕義工是第一次參加裝飾，而有一些年長義工已經參加年度裝飾活動逾40年。在歐溫岱市（Irwindale）的花車裝飾工廠，28日當天，就有華人義工參與裝飾工作。

視頻來源：記者啟鉻

位於歐溫岱市的花車工廠Flesta Parade Floats，自開始裝飾花車以來，不斷有義工前來。這裡有多輛待裝飾的花車，包括托倫斯市、捐獻生命（Donate Life ）、克萊蒙邁克肯納學院以及凱薩醫療機構、愛滋健康基金會等。其中捐獻生命花車主題是「互助提升」（Lifting Each Other Up），以華人傳統圖騰「龍」為主體形象標誌，配有傳統牌樓，上面有四個大字「生命之禮」，在所有裝飾花車中，尤為引人矚目。

據該機構發言人塔妮阿表示，在華人傳統文化中，龍代表強力，也被視為吉祥和力量，為每個人帶來好運及富足。在花車上一隻巨龍在鮮花及彩色燈籠中，圍繞著39個花卉圖案，代表那些捐助生命者。她說，每一年花車主題形象標誌都不同，均以各族裔文化特徵為代表。

自上午開始，就有一批又一批的義工前來裝飾花車，其中不乏華裔。韓姓和王姓兩位高中女學生，都是第一次來歐溫岱花車工廠，其中王同學來自台灣。她們表示，雖然第一次參加花車裝飾，但對花車遊行很熟悉。今天參加裝飾工作，希望自己精心裝飾的花車，能夠讓眾多觀眾拍手稱讚，能夠在評獎中獲選。另一位張同學是厄普蘭高中學生，在朋友介紹下，到花車工廠從事義工。她表示很喜歡這項工作，感覺頗有創造力。

新加坡移民到美國的張女士，則已從事花車裝飾義工多年，現住托倫斯市，前來為自己城市的花車裝飾。她說，現場花車多種多樣，每輛花車都有特點。看到自己裝飾的花車最終將出現在玫瑰花車遊行隊伍中，感到很幸福。

現場花車裝飾總監柯爾瑟表示，當天參加裝飾的義工超過300人次，有的義工已經從事這項年度工作逾40年。參與花車裝飾，可以帶來很多快樂，義工們在一起為了共同一個目標，就是2023年1月2日的花車遊行，很有意義。有的義工來自當地或周邊城市，還有的是來自外州或國外，到南加度假，特意來參加花車裝飾。柯爾瑟原先也是義工，從開始裝飾花車至今已經超過30年了，她現在作為現場管理總監，指導其他義工。

據悉，花車裝飾工作將持續到2023年1月1日。有關裝飾時間及申請義工須知，詳情可到玫瑰花車遊行官網https://www.visitpasadena.com/events/annual-events/float-decorating/查詢。

義工們在工作中。（記者啟鉻／攝影）
義工們在工作中。（記者啟鉻／攝影）
亞裔義工在裝飾花車。（記者啟鉻／攝影）
亞裔義工在裝飾花車。（記者啟鉻／攝影）
捐獻生命主題花車。（記者啟鉻／攝影）
捐獻生命主題花車。（記者啟鉻／攝影）
華人義工王同學和韓同學。（記者啟鉻／攝影）
華人義工王同學和韓同學。（記者啟鉻／攝影）
裝飾總監正在給參與義工講解。（記者啟鉻／攝影）
裝飾總監正在給參與義工講解。（記者啟鉻／攝影）

遊行 華人 新加坡

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