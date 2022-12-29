南加車禍多發 致命事故多於加州其他地區

南加地區的致命交通事故數量一直高於加州其他地區。（記者趙健/攝影）

南加 地區的交通事故數量一直高於加州 其他地區。在一份基於公路安全管理署（National Highway Traffic Safety Administration）數據的分析調查中，南加各縣的致命車禍 數量占比最高，占據了加州致命交通事故高發地區的前五名。

在這項排名中，洛杉磯縣是車禍死亡人數和致命車禍數量最多的縣，遠超加州其他地區。而在名單上緊隨其後的位置也被南加各縣包攬。聖伯納汀諾縣（San Bernardino）、河濱縣（Riverside）、聖地牙哥縣（San Diego），橙縣（Orange）分別占據榜單的第二至第五名。

研究發現，洛縣發生致命事故比其他縣市多，超速和酒駕是最主要原因。在左右車禍的事故中，27%的致命事故與酒駕有關，28%的致命事故則是因為超速駕駛。研究還發現，11月是加州發生的致命事故最多，9月次之。

研究還顯示，15號高速公路138號出口和129號出口，名列加州最致命路段之首。該路段位於聖伯納汀諾市中心以北35哩的Hesperia。華裔居民使用較多的605號高速公路喜瑞都等路段榜上有名。

另外，根據保險費率對比平台Quotewizard.com的一項調查，加州司機在全美評估中表現最差。此排名對超過200萬份的保險報價進行分析，從駕駛員事故、超速罰單、酒駕等方面評估，結果顯示加州司機事故和罰單排名第四，酒駕排名第五。