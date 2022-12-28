我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2023年這五天加州多個國家公園免費遊

2022最佳衣物去污劑 專家鑑定後選出這7款

洛杉磯機場國際旅客回歸 今年比去年多115%

記者張宏/洛杉磯即時報導
洛杉磯國際機場 (LAX) 已基本恢復到疫情前的人流量。（檔案圖）
洛杉磯國際機場 (LAX) 已基本恢復到疫情前的人流量。（檔案圖）

受國際交通量持續增長的推動，洛杉磯國際機場 (LAX) 11月的旅客人次超過550萬人，國際旅客人數增幅為疫情三年裡最高，今年前11個月LAX旅客總人數超過6000萬人次。

LAX在11月的旅客總數為558萬2337人次，比去年同月的492萬8977人次增加約 13%。 國際旅客客運量從2021年11月的87萬7281人次增加到2022 年11月的 145萬6717人次，增幅約 66%。

洛杉磯世界機場 (LAWA) 首席執行官Justin Erbacci表示，今年LAX客運量的增長在很大程度上是由國際旅行回歸增加推動的，截至11月，國際旅行共計約1500萬名乘客。這是自2020年初疫情開始以來看到的最好數字。雖然整體復甦需要更多時間才能達到 2019 年創紀錄的數字，但「我們樂觀地認為，2023 年旅遊業將繼續走強」。

截至今年11月的一年裡，LAX總客運量與2021年同期相比增加40.5%，共計6015萬1830人次。 在此期間，國際旅客人數比2021年增加115.74%（1491萬1123人對 691萬1477 人），而國內旅客人數增加26.01%（4524萬707人對 3590萬2018人）。

洛杉磯國際機場 LAX 疫情

上一則

2023年這五天加州多個國家公園免費遊

下一則

南加內陸男子公路隨機射擊他人遭逮捕

延伸閱讀

帶大麻上飛機 小心被扣

帶大麻上飛機 小心被扣
最易取消航班機場 LAX排名73

最易取消航班機場 LAX排名73
LAX第三航廈 新設零接觸一站式商店

LAX第三航廈 新設零接觸一站式商店
LAX第三航廈新設零接觸一站式商店

LAX第三航廈新設零接觸一站式商店
LAX機場自動旅客捷運系統新進展 有助打造旅客觀景亭

LAX機場自動旅客捷運系統新進展 有助打造旅客觀景亭
LAX新區喜迎美食 滿足亞洲胃

LAX新區喜迎美食 滿足亞洲胃

超人氣

更多 >
「我想睡一覺」成遺言…水牛城護士雪困車內 再也沒醒

「我想睡一覺」成遺言…水牛城護士雪困車內 再也沒醒
把錢花在刀口上 專家建議明年別買這5樣資產

把錢花在刀口上 專家建議明年別買這5樣資產
不相信「別出門上班」水牛城暴雪奪31命 居民太大意？

不相信「別出門上班」水牛城暴雪奪31命 居民太大意？
Target賣蘋果禮品卡 100元變25元

Target賣蘋果禮品卡 100元變25元
對中客入境加強篩檢？繼日本後 美國也考慮跟進

對中客入境加強篩檢？繼日本後 美國也考慮跟進