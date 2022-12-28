洛杉磯機場國際旅客回歸 今年比去年多115%

洛杉磯國際機場 (LAX) 已基本恢復到疫情前的人流量。（檔案圖）

受國際交通量持續增長的推動，洛杉磯國際機場 (LAX ) 11月的旅客人次超過550萬人，國際旅客人數增幅為疫情 三年裡最高，今年前11個月LAX旅客總人數超過6000萬人次。

LAX在11月的旅客總數為558萬2337人次，比去年同月的492萬8977人次增加約 13%。 國際旅客客運量從2021年11月的87萬7281人次增加到2022 年11月的 145萬6717人次，增幅約 66%。

洛杉磯世界機場 (LAWA) 首席執行官Justin Erbacci表示，今年LAX客運量的增長在很大程度上是由國際旅行回歸增加推動的，截至11月，國際旅行共計約1500萬名乘客。這是自2020年初疫情開始以來看到的最好數字。雖然整體復甦需要更多時間才能達到 2019 年創紀錄的數字，但「我們樂觀地認為，2023 年旅遊業將繼續走強」。

截至今年11月的一年裡，LAX總客運量與2021年同期相比增加40.5%，共計6015萬1830人次。 在此期間，國際旅客人數比2021年增加115.74%（1491萬1123人對 691萬1477 人），而國內旅客人數增加26.01%（4524萬707人對 3590萬2018人）。