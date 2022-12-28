2023年這五天加州多個國家公園免費遊

1月16日可以免費遊覽約書亞樹國家公園。（記者趙健/攝影）

國家公園一直是深受華人喜愛的旅行目的地之一，但並不是所有人都知道，其實有很多國家公園每年都有五天的「免票日」，其中有一些就在加州 。

據國家公園管理局（National Park Service）官方網站的信息，2023年國家公園免費入園的日期為：1月16日馬丁路德金恩紀念日、4月22日國家公園週的第一天、8月4日的「偉大美國戶外法案」（Great American Outdoors Act）紀念日、9月23日全國公共土地日，以及11月11日的退伍軍人日。距離最近的一次「免費入園日」已經不到一個月。

值得注意的是，免費優惠只是免除入園費，各種設施、露營與導覽等費用並不包括在內，建議行前查看國家公園的網站，以瞭解運營狀況。

參加「免票日」活動的加州國家公園和景區包括：

• 卡布里洛國家紀念碑（Cabrillo National Monument）

• 死亡谷國家公園(Death Valley National Park)

• 約書亞樹國家公園 （Joshua Tree National Park）

• 拉森火山國家公園（Lassen Volcanic National Park）

• 熔岩床國家紀念碑（Lava Beds National Monument）

• 穆爾伍茲國家紀念森林（Muir Woods National Monument）

• 優勝美地 國家公園 (Yosemite National Park)

• 尖頂國家公園（Pinnacle National Park）

• 舊金山國立海事歷史公園（San Francisco Maritime National Historical Park）

• 威思基鎮國家娛樂區（Whiskeytown National Recreation Area）

另外，對於那些經常去國家公園旅遊的民眾來說，購買80元的美國國家公園的年票也是非常好的省錢辦法，全名為「America the Beautiful National Parks and Federal Recreational Lands Pass」。這張通行證不僅可在國家公園使用，也包括很多自然保護區，涵蓋全美2000多個自然景區。在那些熱門的國家公園，每車門票通常在30元以上。年票可以在公園或景區門口現場購買，或者致電USGS Store 電話1-888-275-8747，或在 USGS Store官網購買。