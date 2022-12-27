兆彩望破6億 洛城民眾到這家店搏手氣盼發橫財過新年

小酒鋪的老闆還特別為熟悉的朋友們購買的彩券開光，將彩票在藍鳥頭上轉上三圈，乞求運氣降臨。（記者楊青/攝影）

在全國超過40個州發行的兆彩彩券（Mega Millions）頭獎27日可望衝破6億元大關，成為本年度第二高位彩券，不少民眾在當晚開獎前的最後幾個小時搏手氣爭相購買，期望發橫財過新年。

到27日午後，兆彩頭獎總金額超過5億6500萬元，這也是該彩票20年歷史上的第11大頭獎。如果獲獎者選擇一次性現金領取，將獲2億9360萬元。

兆彩最近的一次大額頭獎今年10月14日落在聖蓋博 谷的艾塔迪納(Altadena)，當地的一名幸運者與佛羅里達州 的另一名中獎者分享5億200萬元獎金。自10月18日以2000萬元大獎開始的兆彩頭獎，兩個半月來無人買中，因此27日的彩票頭獎備受青睞，不少人爭相購買。

在洛杉磯 霍桑大道上（Hawthorne Blvd, Hawthorne, CA 90250）的藍鳥酒鋪（Blue Bird Liquor），不少民眾27日上午就開始排隊購買，從收銀員每次打出的長長收據看，不少民眾購買數量不是小數。該小酒鋪多年前曾經售出彩券頭獎，從那之後很多人都相信此為風水寶地，每次出現巨大數字的頭獎，都有大批民眾前往購買搏手氣。

在當天的人流中，小酒鋪的老闆還特別為熟悉的朋友們購買的彩券開光，將彩票在藍鳥頭上轉上三圈。對財富的夢想，似乎不分族裔。不少人相信，2022年是多金的一年。

但事實上，贏得兆彩頭獎的機率非常低，頭獎中獎機率約為3.03億分之一。統計數字顯示，2022年，只有六位兆彩頭獎得主。自2017年以來，每年贏得的兆彩頭獎的人數在五至七人不等。