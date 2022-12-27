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加州抗疫2周年 打疫苗是預防重症死亡最佳措施

記者丁曙／即時報導
總結加州抗疫兩周年，流行病學家潘靄博士指形勢依然嚴峻。（受訪者提供）
總結加州抗疫兩周年，流行病學家潘靄博士指形勢依然嚴峻。（受訪者提供）

年末節日季節是疫情傳播高發時段，為幫助亞太裔（AAPI）社區了解疫情和保持健康，加州衛生廳華裔流行病學家潘靄（Erica Pan）博士發表視訊講話，回顧和總結加州兩年抗疫的成績和挑戰，指出當前防疫形勢依然嚴峻，接種疫苗是預防新冠（ COVID-19） 重病和死亡的最佳保護措施。

視頻來源：加州衛生廳/記者丁曙後製

自從2020年春季新冠肺炎（COVID-19）疫情大爆發以來，加州民眾和醫療衛生系統經歷了一場驚心動魄的抗疫作戰，並在了解和管控該病毒方面取得重大進展。然而，兩年後加州的新冠病毒並沒有消失，流行性感冒傳染率也在上升，呼吸道合胞體 （RSV）病毒也高於往常。三管齊下，感染這些病毒中的任何一種，都會使人體的免疫系統處於疲勞狀態，尤其是在兒童中。

流行病學家潘靄指出，在過去兩年，加州人民抵抗 COVID-19病毒的關鍵措施就是疫苗接種。當加州人與大流行病抗爭了整整一年後，終於迎來了第一批 COVID-19 疫苗，作為醫生，是多麼感激和欣慰。自 2020 年以來，加州衛生界在保護社區免受 COVID-19 侵害方面學到很多，其中，最重要的經驗教訓和工具之一，就是疫苗是預防 COVID-19 重病和死亡的最佳保護措施。

幸運的是，加州在抗擊大流行病和保護民眾方面取得巨大進展，開發了有效的防疫措施，正在應用資源和工具來降低風險，並且控制 COVID-19病毒傳播。但是，加州不能放鬆警惕。因為COVID-19病毒並沒有消失，尤其是現在。在這個節季年假期間，家庭成員接種疫苗至關重要，如果有人還沒有接種疫苗，請立即接種最新的加強劑。

潘靄表示，作為醫生、母親和女兒，對於抗疫成功充滿信心，因為數據顯示這些疫苗和加強劑，可以降低病毒感染和控制罹患重病，以及避免遭受 COVID-19 長期影響的風險。「我的家庭包括我的父母和孩子都接種了最新的疫苗。」

潘靄總結，在加州過去兩年的防疫抗疫作戰中，人們都已認識到，生病時留在家裡、檢測 COVID-19 和接受治療，對於限制病毒傳播和保護家庭，以及整個社區的健康，具有重要的價值。

其次，人們從這次大流行汲取的重要教訓和養成的習慣之一，就是在室內公共場所佩戴口罩來限制細菌傳播。這對於年長者或有潛在健康問題的人們尤其重要，並且確保護了所有人的安全。

在過去兩年中，聯邦為加州提供了超過 8500 萬劑 COVID-19 疫苗，使用疫苗來幫助及保護社區。而加州人也在這場大流行期間做出很多奉獻，努力伸出援助之手，照顧那些最危險的人。加州醫療保健和公共衛生人員夜以繼日地工作，家人互相支持，許許多多的紮紮實實的努力，保護了加州的家庭、社區、全體民眾，「我為個人和全體的共同努力充滿自豪和感激」。

潘靄博士最後強調，在大流行期間，人們看到了遵循科學並尋求可靠和專業信息來源的價值。她敦促任何對 COVID-19 疫苗或治療有疑問的人，諮詢自己的醫生或醫療保健提供者。

加州 疫苗 疫情

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