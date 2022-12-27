雨天路滑 洛縣高速貨車「從天而降」砸中另一起車禍

一輛側翻墜落的貨車正好砸在另一起車禍的現場。（視頻截圖）

天氣預報顯示未來幾天南加 將進入連續降雨天氣，多雨的假日季出行高峰期，司機出行需格外小心。有網友分享了一則近期南加暴雨時親眼目睹的一起「車禍 中的車禍」，側翻墜落的貨車正好砸在另一起車禍的現場。

視頻來源：Twitter/ 記者趙健後製

該事故發生的地點為洛杉磯縣聖塔克拉利塔市（Santa Clarita）14號州線和I-5高速公路的交匯處。從視頻畫面可以看到，當天大雨滂沱，一輛大型貨車正「從天而降」，翻轉車身從較高處的高速路護欄的一側垂直墜落，重重地砸在較低處道路上的另一起交通事故殘骸上。畫面中，一輛本已被撞牆角的SUV，再次被這輛「天降」貨車的車廂砸中，而這輛貨車的車頭又落在另一輛已翻倒在地的車廂殘骸上。

視頻拍攝者表示，當時警察和消防人員正在處理早前發生的一起車禍，而這時又有一輛貨車落在這個車禍現場。「我簡直不敢相信我親眼目睹了這樣的場景。」洛杉磯縣消防局（Los Angeles County Fire Department）證實，視頻中這起事故沒有導致急救人員受傷，但貨車翻倒後有兩人被送往當地醫院，另有一人因早前的車禍被送往醫院。

加州 公路巡警局(California Highway Patrol， CHP)官員表示，視頻中這起貨車高處墜落的車禍已經是該現場發生的第三起。第一起車禍發生於前一日晚約10時15分，當時一輛半掛卡車發生彎折（Jackknifing）事故，導致半掛車廂留在路邊。第二起發生於當日約6時30分，一輛SUV與多輛卡車及其他車輛連環相撞。CHP官員表示，惡劣的天氣似是導致這起連環交通事故發生的一個因素。

南加地區一直是交通事故的高發區域，特別是在雨天，車禍數量明顯增多。加州公路巡警局指出，由於南加地區很少下雨或有暴風雨，道路上積聚了平日交通中留下的大量油污，這些日積月累的油污一經遇水，會使道路變得非常光滑。

對於需要在雨天駕駛的司機，CHP提醒，雨中駕駛最重要的是減速，人們經常在潮濕的道路上開快車，這非常危險。另外，在雨天駕駛的司機需要保持高度警惕，留意道路上的積水，盡量在中間車道行駛，避免車輛進水。另外，司機要注意的另一個危險是「水漂效應」，當車輪涉水，輪胎會失去牽引力導致車輛失控。

有網友指出，加州地區的司機實際上相對來說，會比較缺乏雨中駕駛經驗，因為實在太少下雨了。