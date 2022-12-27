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美東世紀暴風雪 讓南加機場也瘋狂 上百航班被取消

本報記者/洛杉磯即時報導
美東世紀暴風雪讓南加機場也瘋狂，改票和尋求退票的隊伍大排長隊。（本報記者/攝影）
美東世紀暴風雪讓南加機場也瘋狂，改票和尋求退票的隊伍大排長隊。（本報記者/攝影）

由於美東發生暴風雪災情，令全國航空交通大亂，許多航班取消和延誤。 南加機場也不例外， 尤其是未與其他航空公司合作的西南航空公司，有數千名乘客 27日仍在南加滯留。該航空公司櫃檯前面排著長隊，乘客焦急的詢問是否可以改訂其他航班，但頂多只能拿到來回機票的退費和加碼的「信用退款」。

有些在北加州工作的西南航空乘客，只有改搭Amtrak，或灰狗巴士，或私人經營的大巴返崗工作，但27日這些運輸單位都出現一票難求的局面。有些人不得以只好租車開回北加州，但也出現一車難租的現象。

27日週二上午 10 點，西南航空公司在全國範圍內，取消了 2573 次航班，這些航班包括許多從洛杉磯國際機場和其他南加機場起飛的航班。

根據追蹤航班的網址FlightAware.，洛杉磯國際機場27日上午，所有航空公司取消從該機場起飛的航班共達 60 個，另有 64個航班延誤。

滯留的乘客很難有別的選擇，因為西南航空公司網站列出了從南加州出發的所有航班，在31日（周六）之前的狀態是「都沒有」（unavailable）。  

雖然27日一些航班仍從洛杉磯國際機場、橙縣約翰韋恩機場、布班克機場和長堤機場起飛，但乘客被敦促檢查航班時刻表。當天上午，橙縣約翰韋恩機場已取消 51 班航班，這些航班包括西南航空和其他航空公司。布班克機場取消41 個航班，長堤機場取消32 個航班。

西南航空公司向滯留的旅客道歉，一份聲明稱其運營挑戰源於上週歷史性的冬季風暴。「隨著連續幾天面臨極端冬季天氣的挑戰，正影響西南航空的客戶和員工。但在必須緊急解決大規模中斷的同時，我們也將安全放在首位，而我們對此才剛剛開始的現象表示由衷的歉意」。

根據 FlightAware 的數據，26日週一，西南航空取消了全美 2900 多個航班，這些航班約占其總航班的 70%。27日週二上午，西南航空在全美又取消了 2500 多個航班，占其計劃航班的 60%。

該航空公司首席執行官鮑勃喬丹（Bob Jordan）告訴華爾街日報， 正努力趕上大規模的延誤。西南航空計劃在27日飛行約三分之一的航班。 雖然航空公司將這些問題歸咎於冬季天氣，但一些行業觀察家認為，西南航空老化的調度軟件在延誤中發揮了重要作用。

聯邦運輸部官員發布了一份稱西南航空局勢「不可接受」的聲明：運輸部對西南航空公司不可接受的取消率感到擔憂，將檢查該公司取消的班次是否是可控制的，該公司是否有遵守及時的客戶服務計畫等。

西南航空公司則稱，上週晚些時候為了即將到來的聖誕節週末，已做好準備，人員配備齊全。但當惡劣天氣席捲而來時，我們將安全放在首位。

  

洛杉磯國際機場 南加 加州

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