南加橙縣5女賊輕鬆搶80磅保險櫃 疑似男扮女裝？

疑似男扮女裝的一竊賊將保險箱放入了購物車。（警局提供）

橙縣 近日發生五名女子合作，在超市偷走一個大型保險 箱的事件，超市的監控攝像錄下了全部過程，警方目前仍在全力追緝五名嫌犯當中。

12月17日，五名女子進入橙縣一家名為Produce World的超市。根據監控視頻，這幾位女子有的佩戴頭巾，有的以口罩 蒙面，看起來十分神秘。其中三名女子負責引開店員的注意力，兩名女子則走到超市後方，並走進標有「僅限員工進入」的區域。

視頻來源：橙縣警方/記者劉子為後製

一名身穿黑白格子衣服的女子闖入了超市辦公室，搬走了一個重約80磅的保險箱。警方透露，這個保險箱有價值超過9000美元的財產。

黑白格子女隨後在另一名女子的幫助下，把保險箱放進了購物車，接著脫下了身上的圍巾和大衣，用這些衣物遮蓋住保險箱。兩名女子將購物車推到了超市外，並搬上一輛在門外等待的車。

該監控視頻被公布到網上後，網友紛紛表示「是內賊」。犯罪團伙在短時間內完成偷竊，顯然很了解超市的佈局，還知道辦公室有保險箱，其中很可能有人曾在該超市工作過。

還有網友對一名女子可以輕鬆舉起重80磅的保險箱感到質疑，有人認為身著黑白格子衣的竊賊很可能是男性，並指出這名竊賊的行為舉止也很男性化，可能是用女性服裝來偽裝。

一名曾在小型超市打過工的網友表示，很多做小生意的人不夠重視財產安全，該網友曾目睹過一家超市從來不鎖公司門，辦公室內也有保險櫃，且保險櫃的鑰匙也赤裸裸地放在旁邊。

橙縣警方呼籲任何有關本案線索的民眾聯繫警方。