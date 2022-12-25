聖誕奇蹟？北加警察千里迢迢幫南加小女孩找回遺失布偶

暖心的警察在聖誕節前夕將鴿子玩偶平安地送還給小女孩。（圖片來源：Dion Lim Twitter）

來自南加州 的12歲小女孩費斯（Faith），在聖誕節前夕和母親踏上舊金山 （San Francsico）之旅。不料在旅程的最後一天，當母女吃飯休息時，費斯的隨身背包遭到偷竊，其中她最寶貝的鴿子造型玩偶也不翼而飛。

這隻名為「Pidgey Magoo」的鴿子玩偶，是費斯六歲時得到的聖誕禮物。在一項採訪中，費斯稱偷走玩偶的人是冷血盜賊。在發現玩偶不見後，費斯和她的媽媽特地坐飛機回到舊金山尋找並報警。母女在當地二手市場和街上的小販中苦苦地尋找遺失背包的身影，但是都徒勞無功。她們甚至提供2000元獎金，希望盜賊能還回費斯的玩偶。

經過一個多禮拜的搜尋，就當她們已經放棄並回到南加州的時候，23日一通來自舊金山警局（San Francsico Police Department）的電話，讓他們見證了所謂的「聖誕奇蹟」。

舊金山警局在翻閱費斯母女當時用餐餐廳的監視器時，發現坐在費斯後方、一名拿著拐杖的嫌疑犯，在離開時順手拿走了費斯的背包。經過調查，警察 們發現該嫌犯有犯罪記錄，並申請搜索令，來到嫌犯位在富蘭克林大道（Franklin Ave.）和金門大道（Golden Gate Ave.）的住所。在那裡他們找到了完好無缺，只是稍微髒了一點的鴿子玩偶。

玩偶由一位剛好要旅遊到南洛杉磯的警員順路送還，讓鴿子玩偶在聖誕節前回到費斯懷抱中。