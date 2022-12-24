南加華人過聖誕：聚餐追劇上崗或無心過

今年聖誕全美大部分地區都籠罩在暴風雪中，唯有加州溫暖如春，笑看風雪，不少華人全家外出就餐。（記者張宏／攝影）

今年聖誕全美大部分地區都籠罩在暴風雪中，唯有加州溫暖如春，因此，洛杉磯華人 過節有很多選擇：全家團聚，一人追劇，朋友餐敍，賭城 看戲，或因憂心遠在中國的家人染疫而無心過節，各有各的過節方式。

陳女士以往聖誕假期都會組織全家旅行，但今年孩子主動提出不想跑來跑去，因為聖誕節 也是美國人一家團聚的日子，所以希望大家聚在家裡，並且叫上他的好友全家人一起過聖誕。雖然簡單但也挺溫馨，不用一路奔波，看新聞不少航班因為天氣原因取消，果然居家萬無一失。

馬小姐選擇一個人過聖誕。她說，今年聖誕兩天都是週末，不想去趕場子應酬疲於奔命，寧可留在家追劇吃零食休息。她計劃白天做家務洗衣服，因為天氣很暖和，很適合曬被子，晚上配上早早準備好各種零食，追韓劇財閥家的小兒子。

平安夜聚餐是華人的傳統項目，有的選擇在家裡吃。蔣先生24日一早就開始準備，他說，今年大概有10多個朋友來家聚餐，雖然每個人都會帶菜，但他還是準備下廚做幾個拿手好菜，包括牛排、大蝦等，大家一起邊吃邊聊才有節日氣氛。當然也有人外出聚餐，餐廳業者Lucy說，平安夜主要是包廂客人多，預訂情況不錯，比去年還要好。不過最忙碌的是25日的早茶時段。

張惠妹今年在拉斯維加斯平安夜和聖誕節兩天開唱，有華人選擇去拉斯維加斯看演唱會過聖誕。孫女士平安夜獨自一人跑去賭城看演唱會。她說，一年終於有一天不是人家的老婆或老媽，而是單純做一個追星的老阿姨，喜歡張惠妹20年，從來沒有看過她的演唱會，這次來北美怎能不捧場，即使航班延誤也不惜。

在餐廳工作的小李說，假日是生意最繁忙的時段，節日上崗習以為常，打烊後員工們聚餐，老闆平安夜都會給每個人發紅包，有苦有樂，畢竟努力掙錢才是王道。

但是，也有華人沒有心情過節。亞市的劉小姐說，在中國的父母都陽性了，全身疼痛很難受，雖然是節日，但她只想著晚上和他們視頻，希望早點好起來。如果自己還象沒事人一樣開心過節，對親人不公平。