收銀員沒法找零 華人對該賣場印象打折

多位華人抱怨遭遇好市多結帳收銀員態度惡劣。（記者陳開╱攝影）

好市多 （Costco）超市一直以來以物美價廉、品種齊全、退換貨方便、倉儲式購物環境而廣受華人 青睞。然而近日南加地區有多位華人抱怨自己在好市多購物結帳時遇到了態度為不友好的收銀員，讓他們一直以來對好市多的好印象大打折扣。

據家住洛杉磯縣布班克（Burbank）的華人肖女士說，上周她和老公路過好市多超市，臨時起意停車購物。據肖女士描述，因為她當天沒有帶會員卡，在結帳時就讓老公向收銀員出示了電子會員卡。收銀員看後表示除了會員卡以外，還需要肖女士的老公出示身份證以證明該會員卡的歸屬。肖女士向收銀員詢問需要身份證明的原因，收銀員不耐煩地告訴肖女士「對不起，我們必須要身份證明」，而肖女士的老公當天恰好未隨身攜帶ID。雙方僵持不下，收銀員喊來了一位身穿紅色好市多工作服的人員。這位資深工作人員耐心的向肖女士解釋說明了情況，肖女士老公聽後表示會立即去補拍照片，這才結了帳。

肖女士說：「我老公在前一天晚上剛通過線上辦理了電子會員卡，第二天就使用了，但還沒來得在線下店內拍照片。如果當時第一位收銀員能夠耐心解釋一下，我們絕對不會生氣。明明是非常簡單的一件事，一句話就可以解釋，她卻是一直不想和我們多說一句話的態度，只是重複沒有身份證明就無法買單。」

無獨有偶，另一位華人T女士近日也在好市多超市經歷了「糟糕的購物體驗」。 T女士說，當天在她結帳前，排在前面的兩位中年亞裔 夫婦因為英語不流利，和收銀員交流有困難，不過最終還是完成了結帳。而就在這對亞裔夫婦轉身離開之後，這位收銀員卻對著他們不屑地說了一句「我的天哪（Oh My God）」。而到了T女士自己結帳時，遇到的場景讓她更加氣憤。 T女士描述，當時她和老公身上只有現金，付款時收銀員立刻表示「我們沒法找零。」T女士和老公解釋特殊情況只帶現金，收銀員還是反覆強調一句話「我們無法找零」。而當他們無奈同意不找零後，收銀員竟打開收款機順利找錢給了他們。

接著，在離開超市前，T女士突然發收銀員並未歸還他們的會員卡，便回去拿。 T女士稱，當時該收銀員完全不承認忘記歸還他們的會員卡，只是一直攤著手以一副無所謂的樣子強調說「我給你了，我這沒有，你們自己看吧」。氣憤之下，T女士找到了值班經理，說明了情況並投訴了該名收銀員。值班經理向T女士二人表示了道歉，並當場補辦了一張新的會員卡。

T女士說，「直到回家我還非常生氣！到底是收銀員的態度帶著歧視，還是我小題大作？」

其實，對好市多收銀員服務態度不滿一直存在，在社交媒體上也有不少網友稱自己有過「不愉快的經歷」。對於此類好市多員工的服務態度，好市多工作人員建議消費者，通過好市多官方網站的在線客服或者投訴電話反饋。