洛杉磯市房租貴 兩居室平均3874元

大洛杉磯地區華人關注城市平均月租金漲幅。（記者趙健/製表）

來洛杉磯 追夢的年輕人，面對這裡昂貴的房租感到頭疼。最新的一份租金 報告顯示，洛杉磯市一室公寓（Studio）的平均月租金為2237元，而兩居室公寓的月租金平均3874元。

據租房平台Rent.的統計，在洛杉磯市所有社區中，位於西邊的布倫伍德（Brentwood）是租金最貴的區域，兩居室公寓的月租金高達5400元；海邊社區普拉亞維斯塔（Playa Vista）緊隨其後，平均月租金為5322元。而在一些亞裔社區，房租價格也相當高，華埠（Chinatown）的兩居室公寓平均月租金為3075元，小東京（Little Tokyo）為3205元，韓國城（Korean town）為3066元。

另外，從統計結果可以看出，不同社區的房租漲跌幅差異也非常大。其中漲幅最大的社區是南羅伯遜（South Robertson），兩居室公寓平均月租同比增長31%；而跌幅最大的社區是好萊塢山西邊（Hollywood Hills West）社區，同比跌46%。

該報告還提供了洛杉磯市周邊城市的平均房租的數據，一些華人聚集城市的房租價格也非常高，同比去年漲幅較大。在巴沙迪那市（Pasadena），兩居室公寓的平均月租高達3200元，同比增長25%；而內陸城市河濱市（Riverside）的租金漲幅也達16%。