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洛杉磯市房租貴 兩居室平均3874元

記者趙健／洛杉磯即時報導
大洛杉磯地區華人關注城市平均月租金漲幅。（記者趙健/製表）
大洛杉磯地區華人關注城市平均月租金漲幅。（記者趙健/製表）

洛杉磯追夢的年輕人，面對這裡昂貴的房租感到頭疼。最新的一份租金報告顯示，洛杉磯市一室公寓（Studio）的平均月租金為2237元，而兩居室公寓的月租金平均3874元。

據租房平台Rent.的統計，在洛杉磯市所有社區中，位於西邊的布倫伍德（Brentwood）是租金最貴的區域，兩居室公寓的月租金高達5400元；海邊社區普拉亞維斯塔（Playa Vista）緊隨其後，平均月租金為5322元。而在一些亞裔社區，房租價格也相當高，華埠（Chinatown）的兩居室公寓平均月租金為3075元，小東京（Little Tokyo）為3205元，韓國城（Korean town）為3066元。

另外，從統計結果可以看出，不同社區的房租漲跌幅差異也非常大。其中漲幅最大的社區是南羅伯遜（South Robertson），兩居室公寓平均月租同比增長31%；而跌幅最大的社區是好萊塢山西邊（Hollywood Hills West）社區，同比跌46%。

該報告還提供了洛杉磯市周邊城市的平均房租的數據，一些華人聚集城市的房租價格也非常高，同比去年漲幅較大。在巴沙迪那市（Pasadena），兩居室公寓的平均月租高達3200元，同比增長25%；而內陸城市河濱市（Riverside）的租金漲幅也達16%。

不過，南加州大學（USC）近期發佈的Casden Multifamily Forecast報告預測，未來兩年南加各城市租金上漲勢頭將會放緩。至2024年夏季，華人聚集地聖蓋博谷（San Gabriel Valley ）的租金預計上漲10%；其中，巴沙迪那的平均月租金預計為2580元，東聖蓋博谷城市的月租金預計為2081元。在南加所有城市中，比佛利山（Beverly Hills）和洛縣的沿海城市，將是租金增長最快的地區。

洛杉磯市最貴街區排名及租金上漲幅度。（記者趙健/製表）
洛杉磯市最貴街區排名及租金上漲幅度。（記者趙健/製表）

租金 洛杉磯 南加

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