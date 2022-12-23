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法媒：中國疫情開放策略錯誤 恐面臨人道災難

洛杉磯遊民巷 美國另類世界

記者王若然陳開、劉子為／洛杉磯即時報導
洛杉磯遊民巷。（記者王若然／攝影）
洛杉磯遊民巷。（記者王若然／攝影）

洛杉磯市中心的遊民巷（Skid Row）是全美遊民問題最嚴重的地區。自新冠疫情席捲美國以來，加州和地方政府砸大錢落實了很多救助措施，但遊民人數仍然有增無減，其中不少還是青壯年。這裡是美國的另類世界。

影音來源：世說新聞小組

洛杉磯「Skid Row」也被稱作「Skid Road」。這片區域位於洛杉磯市中心，較普遍的說法是南北3街與7街之間，西東分別在main街和 Alameda街之間。雖然範圍不大，但幾乎所有街道都可以看到遊民帳篷。有商家的街道上遊民相對較少，但在沒有商家的街道上，幾乎佈滿了大小小的帳篷，佔據了整個人行道。有人在這裡生活了很長時間，在帳篷周圍紮起了木板擋風，裡面有生活用品甚至有爐灶。

這些帳篷依附牆壁為據點，帳篷旁邊堆滿了「戰利品」，有自行車，棉被，超市推車等。有的遊民半裸著面對牆壁，有的遊民乾脆席地而睡，陽光太刺眼就在臉上蓋一層布。

駕車經過，雖然關著車窗，也能時不時聞到飄來的大麻味。這些遊民中，少數是上了年紀的老人，多數為青壯年，看上起去體格健壯，讓人不禁疑惑，是什麼讓他們淪為無家可歸者？這些遊民穿梭在馬路中，根本不在意是否有車會撞到他們。

而這裡的商家和路人似乎已經習慣，馬路兩邊停滿了車輛，商店照常營業，絲毫沒有避諱遊民的意思。不過附近一棟公寓前有三名荷槍實彈的保安在「看守」，以防遊民進入。

在Skid Row，也可以看到政府部門或人道主義組織所設立的可移動廁所，食物派發中心等。還可以看到清潔人員在打掃遊民帳篷，也有政府人員設點幫遊民登記。

根據洛杉磯縣2022年遊民數量統計，今年比2020年增長相比增長4.1%。其中，洛杉磯市遊民人口增長1.7%。加州及地方政府採取一系列措施安置遊民，包括「門鑰匙計畫」等。今年11月，州長紐森發放了高達10億元經費治理遊民問題。洛杉磯市新市長貝斯（Karen Bass）上任伊始就宣佈將流浪漢危機設為緊急狀態，稱將在六個月內幫助流浪漢遠離街頭。不過讓這些遊民居有定所並不容易。而流浪漢中青壯年比例高則顯示，並不是提供住所就可以根治遊民問題。

精神不正常的遊民。（記者劉子為／攝影）
精神不正常的遊民。（記者劉子為／攝影）
遊民從帳篷中伸手打招呼。（記者劉子為／攝影）
遊民從帳篷中伸手打招呼。（記者劉子為／攝影）
坐在地上的遊民。（記者劉子為／攝影）
坐在地上的遊民。（記者劉子為／攝影）

遊民 洛杉磯 加州

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