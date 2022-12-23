居家烹製椰子雞 省錢暖胃飽口福

在家自製椰子雞，便宜又美味（記者劉子為/攝影）

不少華人 愛吃椰子雞，但洛杉磯 地區烹製椰子雞的餐廳既少又貴，某椰子雞餐廳僅鍋底就要60元。冬季節假日來臨，親朋好友團聚之時，何不自己在家嘗試烹飪椰子雞，省錢暖胃暖心。

影音：記者劉子為

準備食材

1. 鍋底：椰青1箱（9個約15元）， 若想省錢省時間2個椰青即可，其餘拿椰子水代替；切塊童子雞（約12元)；生薑；馬蹄；蛤蜊若幹（可省略）。

2. 蘸料：蒜、蔥花、香菜、小米 辣、豉油、小金桔、沙茶醬、沙姜等（依據個人喜好準備）。

3. 燙菜：牛肉、蝦滑、響鈴卷、金針菇、娃娃菜、土豆、冬瓜等（依據個人喜好準備）。

製作過程

1. 如果雞肉有血水，可先用清水泡一小時。

2. 準備蘸料，將所需要的食材和調料分放不同小碗裡，供食客挑選和調配。蘸料中的小金桔必不可少，清新酸甜點睛之筆。

3. 用菜刀打開椰青，將椰汁倒入鍋中，椰青裡的椰肉可以刮下來一併放入鍋中。汁水不夠可以用椰子水代替。

4. 鍋內加入生薑兩片、馬蹄幾顆，然後大火開煮。

5. 鍋底沸騰時，加入雞肉，若加入蛤蜊會使湯更鮮美，待雞肉煮熟後就可以大口喝湯吃雞了。

6. 湯快喝完時，可加入備用的椰汁或椰子水，沸騰後下燙菜。非常推薦加入響鈴卷和娃娃菜，在浸漫湯汁後每一口都芳香四溢。