聖誕平安夜 南加逛燈會 光影冰雕放異彩

河濱縣教會酒店的聖誕燈飾美輪美奐。（www.timeout.com）

看燈是許多美國人平安夜和聖誕節 的一大樂趣。暌違兩年後，南加 今年恢復傳統，以千姿百態的燈光裝飾節日，包括洛杉磯縣、橙縣河、河濱縣、聖地牙哥等數十處觀燈景點準備就緒，張燈結彩與民眾共度佳節。

這些觀燈景點遍佈社區、民宅、公園、酒店、牧場、雪場、山谷、海邊和歷史景區等等，大多免費入場觀賞，少部分收費，民眾前往觀燈前最好電話確認具體開放時間和收費情況。

離聖蓋博谷華人聚居地區最近的觀燈景點之一、艾塔迪那（Altadena）著名的聖塔羅莎大道（Santa Rosa Avenue）社區大型燈展，今年從平安夜傍晚5時30分開始登場。今年也是該社區的住家和民眾第135年自發裝飾社區並在年底舉辦系列慶祝活動，與南加州甚至從全國各地慕名而來的民眾一起分享佳節喜悅。將近一哩長的社區披紅挂綠，群燈閃耀，令人期待。今年他們的燈展將從平安夜一直持續到新年1月8日，每天從傍晚5時半至午夜。

洛杉磯縣亞凱迪亞植物園 （L.A. Arboretum Arcadia）從11月感恩節前已開始的花園音樂燈展，將跨越平安夜和聖誕節，持續到新年1月8日。洛縣植物園的聖誕燈展今年特別增加了鐳射和索尼音響效果，規模也比傳統更大，燈、光、影和音樂以及花園樹木交相襯托，美輪美奐。

比華利山莊大炮花園（Beverly Cañon Gardens，Beverly Hills）今年的聖誕燈展與衆不同，以花園中的雕塑和中央噴泉作為主題，從附近廣場射出的優雅光帶，斑斕色彩在夜空中飄動，頗有中國草書的靈動與大自然水滴、流星和壁爐火焰搖動的夢幻。設計者還在公園附近描繪了一個延伸燈帶圖案，形成一個巨大的發光心形，相當震撼。

不少年輕人喜歡的聖塔蒙尼卡三街步行街，今年聖誕節當天將裝飾成燈光長廊，現場冰雕大燭台。聖誕節下午4時至6點30分，還有現場音樂會，Yossi Rodal登台演唱。燈展組織者提醒民眾：你一定要穿上最艷麗喜慶的衣服來和我們一起同樂，分享節日的喜悅與快樂。