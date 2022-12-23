橙縣少年 13歲弒母 獄中襲擊懲教 檢批極端暴力

Souzer在13歲時因刺死自己的母親被捕。（橙縣地方檢察官辦公室）

橙縣 地方檢察官 （Orange County District Attorney）辦公室22日發佈消息，一名因刺死自己的母親被判入獄的橙縣男子被指控在監獄 服刑期間製造武器。此外，他還曾在獄中襲擊了三位懲教人員。

橙縣大陪審團以「在監護期間持有和製造武器」的罪名，起訴今年19歲的Ike Souzer。如果所有罪名成立，他將面臨長達4年8個月的州監獄監禁，但Souzer對此不認罪。

Souzer曾在13歲時因刺死自己的母親首次被捕。警方稱，當時Souzer的母親被鄰居發現躺在自家門外，肚子被捅多刀，渾身是血。受害母親臨死前指認襲擊者是她當時13歲的兒子。在該案審判期間，Souzer還在電子監測（Electronic Monitoring）期間逃脫監護，警方之後在一個遊民營地找到他。

2021年12月，在獄中服刑的Souzer又襲擊三名懲教人員，此後他被被勒令在2023年7月9日刑滿釋放前佩戴電子監視器。

橙縣地方檢察官Todd Spitzer說，「這是一個極其危險和極端暴力的人，他一次又一次地證明了他會不惜一切代價試圖擺脫拘留。」