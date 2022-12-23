洛縣病毒「高風險」轉「中風險」 節日防疫不鬆懈

雖然從高風險轉為中等風險，洛縣衛生局仍強烈建議民眾在人多的室內佩戴口罩，降低新冠和其他呼吸道傳染疾病。（圖片來源：洛縣衛生局推特）

依國家疾控防治中心(CDC)擬定的新冠病毒標準，截至22日洛杉磯縣（Los Angeles County）已從「高風險」程度轉為「中等風險」程度，從原本每10萬人中有204人確診下降至180人。但是洛杉磯縣衛生局（LA Public Heath）警告，病毒仍有很高的傳染性，呼籲民眾在過節期間仍保持警惕。

在過去一週內，洛縣 每天新增感染者平均為2600人，相比較先前的單日新增3000人確診下降了12%。洛縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）表示，雖然數字下降，但是被病毒感染的機率還是在上升，因為許多人是在家中使用自行篩檢 ，並沒有向衛生局通報，甚至有些人受感染也沒有篩檢，所以該局統計的數字是不全面的。

雖然從「高風險」轉為「中風險」，現行的防疫規定或限制都繼續進行，只是降低了重新強制室內必須佩戴口罩 的可能性。費若在先前曾表示可能重新實施室內佩戴口罩的規定，因為新冠住院的人數有上升的趨勢。

費若表示，洛縣平均新冠住院人數每天178人，和前一周前相比下降10%。但也是今年4月份以來最高的時段，而且比暑期大爆發時更高。加上醫護人員持續四年維持最低人數，無法跟上住院人數。

除了新冠之外，還有最近流行的呼吸道合胞病毒（RSV），所以呼籲所有民眾，除了在人潮擁擠的室內佩戴口罩之外，也要隨時注意個人的身體狀況，如果出現類似新冠的症狀請先篩檢，生病或確診就待在家中養病。