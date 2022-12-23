洛杉磯市豪宅銷售稅法案 被訴違反州憲無效

ULA法案的合法性遭質疑。（unsplash.com）

由洛杉磯 市選民投票 通過的ULA法案（Measure United to House LA）將於 2023 年4月1日生效，該法案將對500萬以上的豪宅交易一次性徵稅4%至5.5%，為開發經濟適用房和無家可歸者居所提供資金。但12月21日該新法案被訴違反了加州 憲法和「城市憲章」（City Charter）應被廢除。

霍華德納稅人協會（Howard Jarvis Taxpayers Association）和大洛杉磯公寓協會（The Apartment Association of Greater Los Angeles）向洛杉磯高院提告，該訴狀稱「ULA法案將對原告和所有洛杉磯屋主造成巨大且無法彌補的傷害，因為他們被要求支付的稅款是違反憲法的。」

原告認為ULA法案「實質上無效」，理由是加州第13號提案（ Proposition 13）禁止地方城市徵收隸屬特殊稅（special taxes）的交易稅（transfer taxes）。「由於ULA法案提出了一項特殊稅，選民無權通過它，因此該法案是無效的。」。

目前，洛市檢察官辦公室(City Attorney's Office)對此不予置評。

鄭博仁律師(Paul Cheng）表示，第13號提案中規定政府对財產稅的徵收額不得超過1%，如果法官認定ULA法案中所徵收的「豪宅交易稅」是被包含在第13號提案中，則已通過的ULA法案就不合法。 在加州，如果地方法律（城市或者縣）的法律與加州憲法產生衝突時，則地方法律應服從州憲規定。

ULA法案在11月8日的選舉中以57%的支持率獲得通過，並將於2023年4月1日生效。該法案規定，凡是房產買賣的全部價值從500萬以上到1000萬美元將按4%的稅率一次性徵稅；超過1000萬元的房產轉讓將一次性徵稅5.5%。立法者預計該法案的通過將帶來每年6億至11億美元的財政收入，這些資金將用於經濟適用房項目，以及其他旨在讓讓遊民離開街頭的措施。

該法案得到了勞工和社區團體聯盟的支持。不過，一些經濟適用房開發商，以及包括豪宅經紀人在內的許多房地產參與者表示強烈反對新稅，反對者們認為ULA法案不僅會冷卻住宅和商業銷售，還可能會扼殺住房開發。