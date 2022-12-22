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小屋地下暗藏玄機 洛市警局查獲祕密製毒室

記者趙健／洛杉磯市即時報導
非法製毒實驗室內部設施。（洛杉磯市警局）
非法製毒實驗室內部設施。（洛杉磯市警局）

洛杉磯市警局（LAPD）21日公佈一組「地下非法製毒實驗室」的照片。警方表示，在這間製毒室發現了搖頭丸（ecstasy）、約會強姦藥物（Date Rape）、大麻油(hash oil)和迷幻蘑菇(psychedelic mushroom)等毒品。有一男一女被捕。

洛杉磯市警局表示，這間「精心設計的地下非法製毒實驗室」位於洛杉磯市格蘭那達岡（Granada Hills）的Hiawatha街道上。警方21日晚發現了這間外表看起來再普通不過的小屋，房間內部地下「暗藏玄機」，隱藏著一處製毒實驗室。

據警方發佈的照片顯示，這間「地下實驗室」的入口在一間木屋內，通過地板上的艙口，連有一個長梯，而通過這條梯子就可以下降到藥物實驗室。照片上顯示，這間「製毒室」空間雖藏在極為狹小的地下空間，但很明顯經過了特殊後期改造:通風管道、風扇、以及各類實驗器皿應有竟有。

據該屋旁邊居住的鄰居稱，這間房子自從被買下來之後，每天裡面的活動就一直讓周圍的人覺得非常可疑。當時警察第一次到達此處時，發現了種植大麻的痕跡。在他們回去帶著搜查令返回，展開進一步調查之後，發現了這個地下活動。

通過梯子可以到達地下非法製毒實驗室。（洛杉磯市警局）
通過梯子可以到達地下非法製毒實驗室。（洛杉磯市警局）
非法製毒實驗室的入口極為隱蔽。（洛杉磯市警局）
非法製毒實驗室的入口極為隱蔽。（洛杉磯市警局）

洛杉磯 大麻 警察

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