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在洛杉磯存夠一套房首付 竟然需要這麼久

記者朱敏梓／洛杉磯即時報導
最新研究顯示，在洛杉磯需要11.55年才能存夠一套房首付。(Unsplash)
最新研究顯示，在洛杉磯需要11.55年才能存夠一套房首付。(Unsplash)

洛杉磯房價是出了名的高，來自消費者金融信息在線中心 SmartAsset 的一項新研究發現，洛杉磯人平均可能需要長達 11.55 年，才能存夠一套房子的首付。

SmartAsset 使用收入中位數數據，並假設工人希望每年節省 20% 收入，用於支付洛杉磯中等價位房屋的 20% 或 12% 的首付。研究結果表明，加州在存首付所需的總時間遙遙領先，在排名前十的城市中，有六個都位於加州，包括洛杉磯、舊金山 (San Francisco）、奧克蘭(Oakland)、長堤（Long Beach）、聖荷西(San Jose)和聖地牙哥（San Diego），其中洛杉磯排名第一。洛杉磯居民平均需要儲蓄 6.93 年才能支付 12% 的首付，或者超過 11 年才能支付 20% 的首付。 SmartAsset 表示，這是全國平均水平的兩倍。

洛杉磯購房者需要儲蓄的時間大約是排名墊底的底特律（Detroit）購房者的六倍。 對於底特律來說，支付 12% 的首付大約需要 1.15 年，對於那些希望支付 20% 的首付則需要 1.92 年。 然而，洛杉磯家庭收入中位數不到底特律的兩倍。

根據 SmartAsset 的數據，洛杉磯的房屋中位價約 81萬2800 元，與去年相比，這個數字已經增加 11萬5000 多元。

根據排名，舊金山排名第二，這意味著購房者將不得不儲蓄將近 11 年。長堤（榜單第五位）的買家需要儲蓄 9.39 年，才能支付 20% 的中位價房屋首付。

不過，以目前的形勢來看，如果民眾銀行存款不足以支付 20% 的首付，也不必完全氣餒，一些貸方可以以低至 3-5% 的首付為購房融資，在一些城市，甚至可以零首付獲得抵押貸款，前提是有良好的信用。

洛杉磯 儲蓄 加州

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