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洛杉磯國際機場神秘區開放媒體參觀 讓人大開眼界

記者張宏/洛杉磯即時報導
提前到達行李的儲存空間。（記者張宏／攝影）
提前到達行李的儲存空間。（記者張宏／攝影）

LAX機場的神秘區域你可能從未去過，但是這裡決定了旅客的開心指數。在洛杉磯國際機場（LAX）有一處神秘區域，這裡宛如電影怪獸電力公司（Monsters）裡出現的場景，有一條軌道全長700多英里，每個小時能處理6400個箱子，這其中就有你的旅行箱喲！

影音來源：記者張宏

人們在機場可能只看到取行李的傳送帶，和在飛機上看到下面運輸行李的人，卻不知道行李傳輸背後還有一個不為人知的區域。LAX於21日難得開放這個神秘區域供媒體參觀，一路經過無數需要密碼和門卡才能進入的安全門，來到這處神奇的場所。

不少人看到眼前的壯闊場景，都大呼好像電影「怪獸電力公司」裡出現的場面，在宛如雲霄飛車的軌道一般，上面有無數個黃色的托盤呼嘯而過。有的托盤是空的，有的上面擺著旅客的旅行箱。

負責行李系統的主管Allan Solorzano表示，LAX的行李處理系統全美排名前三，他們行李系統包括中央監控室，這裡的大屏幕監控各個行李傳輸情況。其次是那些提前到達行李的儲存空間，以及這個全長700多哩的行李傳輸軌道，它每小時處理六千多個行李箱。

要知道旅行中最掃興的事情就是行李丟失，Allan Solorzano表示，該系統能監控行李的位置，至少在機場傳輸過程中不會遺失任何一個行李，比以往更加有效率。

有無數個黃色的托盤呼嘯而過，有的托盤是空的，有的上面擺著旅客的旅行箱。（記者張宏...
有無數個黃色的托盤呼嘯而過，有的托盤是空的，有的上面擺著旅客的旅行箱。（記者張宏／攝影）
一條軌道全長700多英里，每個小時能處理6400個箱子。（記者張宏／攝影）
一條軌道全長700多英里，每個小時能處理6400個箱子。（記者張宏／攝影）
在洛杉磯國際機場（LAX）有一處神秘區域，這裡宛如電影怪獸電力公司（Monste...
在洛杉磯國際機場（LAX）有一處神秘區域，這裡宛如電影怪獸電力公司（Monsters）裡出現的場景。（記者張宏／攝影）

洛杉磯國際機場 LAX 電影

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