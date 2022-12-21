吳程遠就任聖蓋博市議員 將繼續聽取民意優化城市

吳程遠（左一）攜妻女張瓊文Sunny Chang，女兒吳岱凌（Daphne Wu）在周本立（右）帶領下宣誓就任聖蓋博市議員。（本報檔案照）

聖蓋博 市（San Gabriel City）於12月20日舉行新任市議員就職典禮，以最高票當選市議員的吳程遠（John Wu），在洛杉磯 高等法院法官周本立（Ed Chau）的監誓下，宣誓就任市議員。當晚上百位民眾到場觀禮祝賀。對這次選舉結果受到市民青睞，吳程遠在欣慰之餘，也表示會一步一腳印繼續聽取市民心聲，未來施政藍圖將持續以民意為依歸，透過穩固的民意基礎，以積極態度與市民共同推動城市優化發展。

吳程遠以中、英、粵、台語發表就職感言，除了感謝市民支持，也強調未來將致力於把聖蓋博市打造成一座讓大家引以為傲的城市。在市政推展上將著重於治安改善（Public Safety）、友善商業環境（Business Friendly）、可負擔房屋計劃（Affordable Housing）、政府決策透明化（Transparency）、預算收支平衡（Balancing the budget）等目標，並誓言繼續扮演民眾與政府間橋樑的角色，強化人民對政府的信賴。

當日國會眾議員趙美心（Judy Chu）、加州參議員盧比歐（Susan Rubio）、眾議員方樹強（Mike Fong）、洛杉磯縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）都派代表出席，蒙特利公園市、羅斯密市等多位市議員也都到場祝福。

香港出生的吳程遠成長於台灣，並曾居住在奧地利。1995年來美，2000年定居聖蓋博市至今。他畢業於洛杉磯州大，從事房地產 業20年，目前擔任美國房地產經紀協會(National Association of REALTORS(R) 、美國房地產商業學院 (Real Estate Business Institute) 認證課程專任講師。在擔任市議員之前，吳程遠服務華人社區多年，曾擔任華裔房地產專業協會會長、全美台灣同鄉聯誼會總會長、羅省至德三德主席等社團職務。