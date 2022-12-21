中餐館也受害 南加男子涉及一周內八起持槍搶案

南加男子涉8起持槍搶案 中餐館也受害 現被起訴。（示意圖，Unsplash.com）

南加內陸河濱縣（Riverside County）一名男子，因涉嫌上個月發生在橙縣（Orange County）的八起持槍搶案而被捕，並被提起刑事檢控。

當局說， 27 歲的嫌疑人 11 月在聖塔安那（Santa Ana）搶劫三家餐館，一周後在園林市（Garden Grove）又搶兩家，以及在西敏市（Westminster）同一個街區搶劫一家中國餐廳、一家Supercuts 商店，和一家 7-11 便利店。 當局說他們找到了一把黑色的半自動手槍，和用於犯罪的金色桶子。

嫌疑人為來自河濱縣科洛那（Corona）27 歲的亞利桑 (George Arizon) ，他被控一項通過搶劫干擾商業，和一項揮舞槍枝以助長暴力犯罪 等罪名。 他上個月在為期一周的犯罪活動中，針對主要是餐館的企業進行了八次持械搶劫和兩次持械搶劫未遂。

亞利桑預計將於22日在聖塔安那的聯邦法院首次出庭。

根據聯邦司法部發布的新聞稿，16日上週五隨訴狀提交的宣誓書，亞利桑11 月 1 日在聖塔安那搶劫了三家餐廳，並試圖再搶劫兩家，共盜竊 1200 美元現金。據稱，在搶劫期間，亞利桑展示了一把黑色的半自動手槍，槍管是金色的，他將手槍對準受害者，並告訴餐廳員工把錢給他。

11 月 8 日，亞利桑在園林市搶劫兩家相鄰的餐館時，揮舞著手槍。 在園林市搶案發生約 15 分鐘後，他再次揮舞槍支，並接連搶劫了位於西敏市同一街區的一家中餐館、一家 Supercuts 商店，和一家 7-11 便利店。

接到有關西敏市搶劫案電話的警察 ，後來找到並保留了一件黑色運動衫、黑色帽子和面具。據稱亞利桑在犯罪期間曾戴過這些東西。 警方還找到一把黑色半自動手槍，槍管是金色的，這把槍是在附近丟棄。 宣誓書稱，安全攝像機鏡頭顯示亞利桑那穿著這件衣服。

刑事訴訟包含對被告犯罪的指控。 每個被告都被假定為無罪，直到被證明有罪為止。如果所有指控罪名成立，亞利桑將面臨聯邦監獄 最高法定刑期 20 年，並因槍枝揮舞罪而在聯邦監獄服刑七年。

聯邦酒煙槍枝和爆炸物管理局（The Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives）下的橙縣暴力犯罪特別工作組，調查了此案，並得到聖塔安那警察局、園林市警察局和西敏市警察局的協助。

聯邦負責暴力和有組織犯罪科的檢察官切梅林斯基（ Jeffrey M. Chemerinsky）正負責起訴此案。