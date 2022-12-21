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羅蘭岡教委陳正治連任第四屆宣誓儀式

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
羅蘭學區華裔教委陳正治（左）宣誓連任第四任期。（記者啟鉻／攝影）
羅蘭學區華裔教委陳正治（左）宣誓連任第四任期。（記者啟鉻／攝影）

南加聖蓋博谷東區羅蘭學區（RUSD）華裔教委陳正治（Cary Chen），連任第四屆宣誓儀式，20日在學區教委會舉行。陳正治2009年首度參選教委並當選，第三任期2022年屆滿，因無競爭對手，順利連任第四任。他表示，新任期內，希望進一步提高學區教育品質，吸引更多學生到學區。希望成立學區世界語言學校。目前，羅蘭學區教委會有三位亞裔教委任職。

另兩名亞裔教委當天也宣示就職。其中菲律賓裔岡扎勒絲 （Agnes Gonzalez )是在職教委，因無競爭對手順利連任，另一位是新獲選的教委日裔早川（Kevin T. Hayakawa）。據了解，早川具有博士學位，2012年在羅蘭高中畢業。

當天為陳正治監誓的是羅蘭學區原總監Dr. Maria Ott ， 她曾任洛杉磯聯合學區第一副總監，現在南加大教育學院培養學區領導人。

陳正治表示，他就任後展開自2022至2026年的學區教委第四任。在以往任期內，他擔任過三次教委會主席，以及一次地區職業教育學區主席。他認為，羅蘭學區自他在第二、第三教委任期內，發展進步最快。主要表現自學校硬體設施及教育品質方面，充分適用未來現代化的需要。比如第三任期內，學區設立中英雙語學校、學區音樂教育進步亮麗、設立遠端教學學校等。他希望在新任期內，繼續完成這項教育項目。

他說，第四任期內，他希望進一步提高學區教育品質，吸引更多學生到學區，遏制學生減少情況。會在學區中文、西班牙語教學基礎上，成立世界語言學校。

陳正治指出，現在學區教委會有三位亞裔教委，另兩名教委分別是西裔和猶太裔，充分體現學區的多元化。

學區 教育 亞裔

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