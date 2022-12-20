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京劇名伶猝死、清華教授感冒去世 通報均未提新冠

中國新冠防疫政策轉向後疫情升高 南加親友支招

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
梁先生費盡周折，為住在北京已年邁染疫父母弄到退燒藥及紓解咳嗽藥。（受訪者提供）
梁先生費盡周折，為住在北京已年邁染疫父母弄到退燒藥及紓解咳嗽藥。（受訪者提供）

中國新冠防疫政策發生重大轉向後，引發各地染疫人數激增，尤其是北京疫情牽動南加華人社區。他們當中有部分人來自北京，有親友在北京生活工作。對於北京正在發生的疫情感染爆發及各種狀況，他們在受訪中表示，近來幾乎天天與北京親人通話，掛念安危，北京防疫政策不完善不統一，政府防疫措施有待加強，並有華人替遠在北京的親友支招。

防疫政策不完善，缺乏必要準備。

梁先生的父母都年屆九旬，在北京生活多年。本想躲在家裡不會感染新冠，但不幸還是中招。實際上周圍親友絕大多數都已經染疫，但症狀不一，挺過幾天就恢復了。他說，父母平時很注意防疫，非常小心。可為什麼會染疫令人費解。猜想近日樓上一位鄰居到南方出差，返回後給梁先生的父母帶來禮物，可能是鄰居太太送禮物時，導致父母感染。可當時鄰居太太並沒有進門，雙方避免交叉感染又戴口罩，如此防護還染疫令人不解。梁先生認為病毒變異，更容易感染，但毒性減弱。近幾日每天與父母通電話，聽到父母染疫，想到二老年事已高，擔心發生意外。就詢問父母是否藥物備齊。一問才知道，父母準備了很多藥，但最普通的退燒藥、紓解咳嗽藥卻沒有。

梁先生很焦急，恰巧最近一位南加朋友要回北京，梁先生就準備在好市多買退燒藥及紓解咳嗽藥，托朋友帶給父母。梁先生說，由於父親咳嗽較重，為了避免病情加重去醫院，他需要儘快為父母送藥。於是他給北京的一位好朋友羅先生打電話，得知羅先生也染疫，但還有退燒及咳嗽藥。梁先生請羅先生分些藥品給自己父母。好朋友趕緊通過北京市內的閃送服務，用了81分鐘將藥品送到梁先生父母家，而平時需要二至三小時才能到達。

梁先生說，幾盒最普通的退燒咳嗽藥，目前在北京的藥店裏，花多少錢也搶不到，幸虧有「羊」過的朋友羅先生，把自己家裡的藥閃送到90歲的老爹老媽家門口，感激之情無法言表！

梁先生質疑，「抗疫三年了，核酸做了無數次，組織上咋就不能花點功夫，把感染危險人群登記造冊。三級分診制度就算建立不起來，給每家老人一個定點熱線電話總不難吧？真有事了，老人們可以打電話諮詢。新冠特效藥Paxlovd太貴，沒有也就算了，但政府給每家發幾片感冒退燒藥，總還是能做得到吧？」

防疫政策不統一無所適從

北京移民許先生表示，北京不同單位防疫政策不統一，令人無法接受，相當於「無政府狀態」。他說，14日晚與友人通話，得知現在防疫政策放寬，但北京某大學還是採取封控時的政策，若有症狀，學生只能就地「靜默」，封控在寢室、食堂或其它地方。學生抱怨沒有吃的、沒有藥品，有的學生只剩一些速泡麵，發燒在宿舍喝開水。吃飯靠訂外賣，可是現在很多外賣小哥也染疫，有的無法送外賣了。所以大學校園學生染疫狀況堪憂。

許先生表示，據北京公司員工所說，雖然防疫政策放開，出行不需要核酸檢測，但由於不同單位採取措施不同，有的單位就要求來者必須出示48小時核酸檢測證明，所以北京很多市民認為出行很麻煩，於是許多人寧可在家躺平，也不外出了。

親屬不打疫苗 染疫後靠自身免疫力

高先生在南加從事貿易，他有一兒一女都在北京居住。高先生說，由於兒子、女兒都是準備生小孩的年齡，對新冠疫苗可能產生副作用很是擔心。自疫情發生後，他們都沒有注射疫苗。近日兒子感染新冠，症狀就是發燒、咳嗽、肌肉酸痛，因為平時身體比較健康，也沒有吃退燒及紓解咳嗽藥，挺過幾天就恢復了。女兒目前尚未染疫。高先生說，自己在美國，也沒有注射新冠疫苗，主要還是擔心副作用。

幾個月前，高先生感染新冠，雖然沒有注射疫苗，但症狀也不是太嚴重。高先生認為，未來幾乎每個人都可能中招，對於染疫還是以平常心對待。

為北京親友支招 紓解焦慮情緒

曹女士表示，她的一些親友住在北京，有的已經準備了所有藥品，就等著什麼時候開始「陽」了。由於曹女士曾經中招，在與親友通話時告知對方，其實現在新冠病毒的毒性大大減弱，即使感染了症狀也不會太嚴重。堅持吃退燒藥及舒解咳嗽藥，就會大大緩解，勤喝水，幾天後就會逐漸恢復。通過曹女士的疏導，親友們也就很放鬆了，對於可能染疫也不像先前懼怕了。曹女士還提醒美國華人，勿要通過美國郵局寄送防疫藥品給國內親友，這是違規行為。

廖太太表示，從北京親友得知，現在很多北京市民心態還是比較穩定的，並非有些媒體報導的那樣。大家都認為，只要挺過一段時間，一切就會恢復正常。

北京 防疫 疫苗

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