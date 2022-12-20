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世界OnAir／畫穿衣的仙人掌 華人畫家風格獨特闖出名堂

南加華人購房者最感興趣的前五名 竟然分布三縣

記者劉子為/即時報導
房產公司Flyhomes發布了一份看房熱度榜單，列出了2022年最受購房者青睞的南加地區。（圖源Pixabay）
房產公司Flyhomes發布了一份看房熱度榜單，列出了2022年最受購房者青睞的南加地區。（圖源Pixabay）

進入年末，雖然南加房市降溫，但仍有很多人處於觀望狀態。房產公司Flyhomes發布了一份看房熱度榜單，列出了2022年最受購房者青睞的南加地區，供計劃2023年買房者參考。該報告以華人購房者為主要統計對象。

報告結合了2022年公開的房產交易數據和該房產公司的內部數據，報告指出，華人購房者青睞的購房區集中在具備優質學區、配套設施完善、性價比高的城市。排名並以城市的郵遞區號做基準，前五名依次是奇諾岡（Chino Hills）、郵遞區號92618的爾灣（Irvine）、郵遞區號92620的爾灣、奇諾（Chino）和鑽石吧（Diamond Bar）。其中只有鑽石吧位於洛杉磯縣，奇諾岡和奇諾都位於聖伯納汀諾縣（San Bernardino County），爾灣位於橙縣。

排名第一的奇諾岡是加州政府重點規劃的新興城市之一。該地區交通便利，靠近爾灣但平均房價較低，離匯聚中餐館的羅蘭岡（Rowland Heights）也較近。奇諾岡有豐富和優質的教育資源，根據Niche的學區排名，奇諾岡所屬的學區（Chino Valley Unified School District）在內陸帝國（San Bernardino County）排名第三。

排名第二和第三的爾灣已為大家所熟知，交通便捷且治安環境好，城市居民生活滿意度較高。爾灣也入駐許多知名企業，目前是新移民落戶南加的首選，湧入越來越多年輕上班族。同時，爾灣也具備優質教育資源，爾灣聯合學區已多次獲得加州傑出學校榮譽。

排名第四的奇諾市緊靠奇諾岡，且平均房價低於奇諾岡。奇諾市所處地理位置也交通便利，鄰近安大略機場，奇諾市南部有社區被劃分到優秀的奇諾岡高中（Chino Hills High School）。目前奇諾市的華人還不多，城市也處於轉型之中。

排名第五的鑽石吧曾被CNN評選為全美最適宜居住的城市之一，深受華裔中產階級家庭青睞，也具備一些豪宅社區。鑽石吧周邊城市也很受華人歡迎，正在共同發展成一個資源豐富的華人社區。同時，鑽石吧的部分區號屬於在洛杉磯排名前列的核桃谷聯合學區（Walnut Valley Unified School District），且房價中位數略低於核桃市。

爾灣 鑽石吧 學區

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