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南加內陸少年在滑板公園死亡 警籲協尋兇手

記者啟鉻／蘋果谷即時報導
內陸一名少年兩個月前遭刺殺，警方至今未找到兇手。（警方提供）
內陸一名少年兩個月前遭刺殺，警方至今未找到兇手。（警方提供）

南加內陸一名16歲少年在兩個月前遭刺殺死亡，警方至今未找到兇手，受害者母親一直在巨大的悲痛中，呼籲警方能儘快破案。

案件發生在10月17日，聖伯納汀諾縣屬地蘋果谷（Apple Valley）的一個滑板公園附近，死者是斯格密特（Robert "Bobby" Schmidt）。一名維修工人發現了死者。警方說，斯格密特身上有多處刀傷。受害者母親表示，不相信這一切都是真的，她的兒子16歲，從來不會惹麻煩，是個好孩子！

死者母親伊麗莎白說，案發當晚約7時30分，她將斯格密特和兒子好朋友德瑞送到滑板公園就離開了。她在公墓值夜班，等到次日返家時，才知道兒子沒有回家。她問兒子的好友德瑞，得到的答覆是，德瑞先離開，與另一個朋友在一起。伊麗莎白隨後去尋找兒子，並向警方報警。當經過案發地點時，看見警車和消防車在現場，當時她就意識到，兒子遭遇了不幸。

警方表示，還在對數小時的監控視頻調查，確信案發時發生了打鬥，導致斯格密特遭謀殺，案發時間是當晚9至10時間。

聖伯納汀諾縣警局警探也呼籲有目擊者提供案件線索，或許有人就在現場附近，可致電1－800－78－CRIME。

南加 蘋果 Apple

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