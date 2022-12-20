南加秋季校際辯論賽 聖瑪利諾高中獨得大獎

聖瑪利諾學區教委會張志堅（右一）等表彰聖瑪利諾高中隊（左起至中間）贏得南加州秋季演講辯論賽大獎。（記者丁曙／攝影）

由南加州 辯論聯盟（Southern California Debate League）主辦的2022秋季校際辯論賽近期在Schurr 高中舉行，以華裔生為主的聖瑪利諾 高中（San Marino HS）巨人（Titan）隊獨得第一名大獎（Sweepstakes），本周受到學區 教委會的表彰。

這場比賽的項目範圍，從正方支持和辯方反對某項決議的林肯道格拉斯（Lincoln Douglas）辯論模式，到學生模仿議員進行立法程序的國會辯論（Congress），從平台演講（Platform）到即興演講（Limited Preparation）等，來自超過12所學校的學生聚集在一起，充滿熱情地討論時事並且闡述個人觀點和捍衛自己的立場。儘管各校選手均辯才了得，唇槍舌劍，競爭激烈，但巨人隊更勝一籌，最終取得了勝利。

拿到名次和獎項的選手包括Yannie Chau、Celine Chih、Abby Geng、Jane Kang、Kurdish Randhawa、Nikki Yamamoto、Valeri Zhu、Libby Esbenshade、Ellie Vitan、Rahil Siddiqi、Truman Koch、Davis Liang、Caroline Louie、Winston Chou、Connor Huang、Kathryn Shew、Jennifer Xie、Caroline Wong。

聖瑪利諾高中演講與辯論促進會會長、學生家長Helen Phan說，很高興看到許多學生和家長志願者評委們支持該校的演講和辯論計劃，學校的演講和辯論訓練為學生們提供了一個自由和安全的空間來分享自己獨特的觀點。每天，項目總監 Matt Slimp都會鼓勵學生成為有效的溝通者，超越自身情況，支持那些弱勢者，並用自己的聲音傳達他們的心聲。在練習過程中，隊員們提高了自己的口頭和書面交際能力，尋找自我提升的機會，建立社區的歸屬感。參與演講和辯論的同學們，也將這種磨練成才的經歷帶入他們的未來。

聖瑪利諾學區教委張志堅說，演講和辯論一直是大學招生委員會最青睞的課外活動之一，學生們通過練習、培訓和比賽，獲得一套獨特的技能，幫助他們批判性地思考，清晰地表達想法，以及邏輯性論證和推理。演講和辯論不僅競爭性強，而且對個人的知識積累、臨場反應都是考驗和挑戰。演講和辯論也是學生可以擁有的最有價值的經歷之一，這些技能在以後的生活中也很實用。