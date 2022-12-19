2男侵入居民Ring監控系統惡搞警方獲刑 南加居民也受害

兩名被告涉嫌全美範圍內非法侵入家庭安防攝像系統被起訴。（警方提供）

聯邦檢察官 19日宣布，兩名男子被指控在全美範圍內，涉嫌非法侵入十餘個家庭監控安保Ring攝像系統，受害者中包括洛杉磯 縣西柯汶那市一名居民。兩名被告侵入系統後，向警方撥打虛假報警電話，引起警方緊急反應，被告還將這一過程在社交媒體直播。

兩名被告分別是尼爾森（Kya Christian Nelson）21歲，威斯康辛州拉辛市（Racine）居民；邁克卡提（ James Thomas Andrew McCarty ），20歲，北卡羅來納州夏洛特市（Charlotte）居民。他們上周在洛杉磯聯邦法院被控一項共謀罪，未經授權有意侵入他人電腦。據聯邦檢察官辦公室表示，被告尼爾森還被控兩項未經允許侵入他人電腦罪名，以及兩項嚴重盜取身分罪。

據起訴書，2020年11月一周內，兩名被告涉嫌非法侵入多個家庭安保門監控攝像系統，這套安全系統由安保技術公司Ring LLC.出售，被告還非法獲取全美範圍內，屬於多名受害者的雅虎 電子郵箱帳號，用戶名及密碼等個人資訊。

在受害者來自西柯汶那市的案件中，被告尼爾森與一名同夥非法侵入受害者的雅虎和Ring帳戶。被告在系統中向警局虛假報警，冒充是受害人從住所打給警方，並假冒一名未成年人報警，稱父母在住宅內酗酒、玩槍。起訴書說，被告尼爾森還非法侵入與受害者安保系統相關聯的其它監控攝像系統，還發語音嘲弄威脅前來辦案的西柯汶那市警局警員。

由於被告在全美範圍內的一系列類似案件，引起聯邦調查局（FBI）關注，並於2020年末前發布一項公共服務聲明，敦促使用帶有攝像頭和語音功能的智能家庭安防系統用戶，儘快更新使用複雜獨特密碼，並啟用雙重身分確認，避免不法分子入侵。

檢方表示，若兩名被告共謀罪名成立，每人將面臨在聯邦監獄最高五年牢刑，嚴重身分盜竊罪名成立，可以再追加二年刑期。