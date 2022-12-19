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中國疫情發展迅速 陽性患者來美 是否帶來新一波疫情？

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
中國COVID－19感染數激增，南加華人專家認為，南加當地華人不必恐慌。（資料圖）
中國COVID－19感染數激增，南加華人專家認為，南加當地華人不必恐慌。（資料圖）

中國疫情現今感染數激增，並有逐步擴大趨勢。海外華人也正密切關注中國疫情走向。有些人開始擔心是否疫情會像三年前，並且新變種病毒快速從中國傳到美國。部分人認為，疫情發生逾三年，人們認識了病毒，並有了科學預防方法。流行病專家黃重德表示，不必恐慌，但也要做好預防，比如人聚集室內戴口罩，保持社交距離等。

目前，已有來自中國的新冠陽性患者來到南加，正在酒店自我隔離，症狀較輕。據聖谷一個華人聚集城市居民周女士說，她的一位友人12月16日晚，乘機從北京到達洛杉磯。這位友人本來在北京檢測呈陽性，因為症狀較輕，當地醫院開了一張「假陽性」證明，獲准登機。友人到達南加後，由於家人擔心病毒傳染子女，他自覺到酒店去自我隔離，但沒有發展到嚴重症狀。周女士說，友人到達後，他們在一起也吃了飯、聊天，但至今自己並沒有感到身體有什麼不舒服感覺。周女士認為，中國感染激增，還是與民眾自我防範意識不足有很大關係。

周女士認為，中國經過三年清零政策，美國應對疫情的進步已走在了中國前面。而中國還停滯不前，仍陷在疫情中，還在艱難應對環境中。美國對待疫情是逐漸放開的，大家也有適應了。而且當地居民都幾乎注射了新冠病毒疫苗，效果也不錯。還有很多人也感染過病毒。所以在多數美國民眾看來，病毒雖然存在，但應對並不難了。周女士說，她不會恐慌。

社區評論人士吳兆峯認為，新冠疫情發生三年多，病毒仍在繼續傳播中，所以不排除中國的新變種病毒再次傳播美國的可能性。但即使傳播，病毒嚴重性也不會像三年前一樣。相信美國政府也會對疫情管控方式做應對調整。三年前新冠疫情在美國之所以嚴重，是大家對病毒不了解，疫苗還不到位。現在人們都有了防範意識。不過，還是提醒大家，做好預防措施。

南加大知名流行病專家、醫學博士黃重德表示，中國疫情傳播，不會影響到美國疫情進一步加重，也不必恐慌。實際上美國目前疫情感染數也有很多。對於疫情，提醒華人要多加小心，雖然多數人接種了疫苗，但若到人多的室內環境，還是要帶好口罩，保持社交距離。由於美國進入流感季，所以提醒華人，除了做好防範新冠病毒，還要小心流感，要注射流感疫苗

在內陸洛瑪林達大學醫學實驗室工作的劉女士表示，新冠病毒肯定會一波一波變異傳播，但毒性肯定會逐漸弱化，病毒也不會消失，也會一直伴隨我們。但不會如起初病毒感染那樣嚴重。對於中國疫情新的變化，在南加華人勿要恐慌。經過三年對抗病毒，美國醫學界都有了各種防範、治療患者方法，也有很好的設備。但提醒華人，要注重提高自身免疫力，增強身體健康，這是最基本的。

疫情 流感疫苗 華人

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