中國貿促會駐美總代表與南加物流業者和跨境電商座談

應美中廣東總商會、美中物流總商邀請，中國貿促會駐美總代表趙振格乙行聖誕節前夕專程前來南加州，與30多家華資物流和跨進電商負責人就推動中美企業界交流與合作、加強雙邊物流產業鏈合作、進出口檢驗檢疫操作等進行了座談和交流。（記者楊青/攝影）

應美中廣東總商會（美國粵商會）、美中物流總商會會長張鐵流邀請，中國國際貿易促進委員會駐美總代表趙振格一行，聖誕節前夕專程前來南加州 ，就推動中美企業界交流與合作、加強雙邊物流產業鏈合作、跨境電商品牌的知識產權保護，以及進出口檢驗檢疫流程操作等，進行了座談和廣泛交流。

南加 州30多家華資物流公司和跨進電商代表參加座談。美中物流總商會監視長謝少華表示，洛杉磯 是美中兩國經貿最活躍的地方，也是美中物流海運、空運最繁忙地區。南加州聚集了全球最大最多的物流企業，其中相當大部分由華人經營，在貨物代理、清關、提櫃、倉儲以及諮詢、跨境支付、融資、全美境內運輸等具有優勢；也因此，推動華人商家與美國各地與中國的經貿物流合作，是美中物流總商會的宗旨，並希望通過加強與中國貿促會駐美國代表處的聯繫，進一步推動洛杉磯與中國在物流、經貿、投資、展覽、文化旅遊各方面的交流與合作。

趙振格表示，中國貿促會下面有30多萬會員企業，貿促會向政府傳遞企業需求，也是中國國內國際雙循環互促共進的重要平台。他表示，工商界是中美關係發展的主力軍，物流界是壓艙石，中美關係越是困難，越是需要物流行業發揮作用，希望在2023年中美經貿有更多交流發展，舉辦各類展覽會、支持更多的中國企業到海外發展。

中檢集團美洲區域總監李飛，在座談會上介紹了中檢集團的服務項目，並表達與在美華資物流企業和跨境電加強合作，在進出口貨物檢驗檢疫等方面更好服務的願望。

中國南方航空物流有限公司北美區域營銷中心副總經理梁粵輝在座談中表示，中國南方航空公司物流板塊將在A股上市，作為中美空運的主力，不斷開拓新的空運物流航線，將會積極配合商會企業，攜手發展。

美中物流總商會的會員們也在座談會上提出華資物流企業面臨的問題和挑戰，包括像牛油果等南美特產的深加工產品進口中國所遇到的挑戰。

趙振格等在座談會後參觀了美中物流集團的海外倉，觀看了物流管理和操作。趙振格參觀後表示，美中物流集團從企業管理到企業文化都有自己的創新元素，不亞於美國一些優質企業。