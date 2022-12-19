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NFL前球員涉嫌在洛杉磯夜總會攻擊他人19日被捕

洛杉磯訊
前NFL球員麥金斯特（Willie Lee McGinest Jr. ）因涉嫌西好萊塢一家夜總會的一起攻擊事件19日被捕，同日交保釋放。（Willie Lee McGinest Jr.臉書下載）
前NFL球員麥金斯特（Willie Lee McGinest Jr. ）因涉嫌西好萊塢一家夜總會的一起攻擊事件19日被捕，同日交保釋放。（Willie Lee McGinest Jr.臉書下載）

一名美國國家橄欖球聯盟（National Football League，NFL）前球員19日被捕，該球員涉嫌十天前洛杉磯西好萊塢地區一家夜總會鬥毆攻擊事件。

西好萊塢聖塔蒙尼卡大道7900街區的一家夜總會，12月9日發生一起襲擊事件。現場目擊者確認前NFL球員麥金斯特（Willie Lee McGinest Jr. ）是參與者之一。 19日上午，McGinest應傳召前往西好萊塢警局，並就事件發表聲明。在會面結束時，McGinest因涉嫌在該攻擊事件使用致命武器襲擊他人被捕。 McGinest繳納了保釋金，於當天上午9點46分獲釋。

上周剛過完51歲生日的麥金斯特1971年12月11日出生，是一名前美式橄欖球後衛，曾在美國橄欖球聯盟 (NFL) 效力15個賽季，主要效力於新英格蘭愛國者隊。當時在南加大橄欖球隊打球的麥金斯特，在1994年NFL選秀中被愛國者隊以第四順位選中。在他為球隊效力的12個賽季中，兩次入選職業碗，並贏得了三個超級碗冠軍。 他身高6尺5寸，體重265磅，身材高大，攻擊他人同樣力量非同尋常。

目前該攻擊案仍由洛杉磯縣警察局西好萊塢分局警探繼續調查中。警方鼓勵任何了解此事件的人聯繫西好萊塢警局，或致電警探Huezo： 310-855-8850；如希望匿名提供信息，可撥打800-222-TIPS (8477) ，致電“Crime Stoppers”，或使用網站 http://lacrimestoppers.org。

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