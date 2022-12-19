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從洛縣華埠貧苦移民到500強高層 到市長 現出書又熱賣

記者劉子為/即時報導
伍德輝首次著作的書籍「偶然的市長」登上了亞馬遜熱銷榜。（記者劉子為/攝影）
伍德輝首次著作的書籍「偶然的市長」登上了亞馬遜熱銷榜。（記者劉子為/攝影）

工程師、水電局公務員、「洛杉磯時報」地區運營總監（Director of Operations ）、大學教授、市長、暢銷書作者... ，這些頭銜中的任意一項都可能對應某個人的一生。然而他們卻同屬於一個人： 伍德輝（Ed Eng）；伍德輝從洛杉磯華埠不見天日的角落裡成長，摸爬滾打到成為洛杉磯縣拉米拉達（La Mirada）市的首位亞裔市議員和市長。

伍德輝的自傳「偶然的市長」(The Accidental Mayor)，目前在亞馬遜熱賣。他寫這本書的契機很單純，一為致敬他的父母，感謝他們的奉獻成就了他；二為爭取話語權，為自己、亞裔、移民等相關群體發出更多聲音。

儘管伍德輝已成功挑戰過不同領域，但出書還是首次。他感慨寫書並非易事，花了三年才打磨完畢。剛完成初稿時，他的妻子和兒子評價「有些無聊」。家人們建議他像說話一樣寫作，寫出自己獨特的聲音，最終成稿也變得引人入勝。封面設計上他也花了很多心思：在黑白的圍觀鬥蟋蟀的人群中，唯一著色的人物代表的是九歲的他，坐在成年的自己的肩上，寓意著他的成長以及他不變的想為人們「助興」的心。

伍德輝做許多事的初衷和人生哲學都起源於兒時願望，曾經的他體弱多病，在政治動亂中從中國大陸遷徙到香港，又隨父母帶著對「美國夢」的嚮往，在華埠邊緣開始了艱辛的移民生活，他渴望變強壯、變富有、變得有話語權和影響力。

為了不再弱小，他研習武術和各類運動，有跆拳道黑帶，還掌握泰拳、巴西柔術、自由搏擊等技能。為了不再貧窮，他努力讀書，一開始選擇高薪的電氣工程專業，並在兢兢業業的路上不斷探索和追逐夢想。為了有影響力，他走到了500強管理層，走進了市議會，並成為拉米拉達市市長，首次著書還登上亞馬遜熱銷榜。而這一路為了強大自己，他在有兩個碩士，並有了高薪工作後，仍在市議員任上孜孜不倦地前往沛普丹大學（Pepperdine University）攻讀博士，2020年4月拿到博士學位後，當下隨即獲聘在沛普丹大學教書。

然而這看似順風順水的一切，並非都在他的意料之中，他在書中提到「人生並非是線型地前進」；他曾經製作詳細的計畫，覺得只要按步驟行事，就能到達想去的彼岸。然而，真實的人生充滿變化，很多事情並非他主動選擇，而是隨緣發生，比如他從未夢想過成為政治家。但他坦然接受所有變化，並在變化中學習和思考。他說，「不要尋找答案，要在經歷中尋找經驗」。

回望競選市議員的初衷，伍德輝表示，當時很多人告訴他只有靠人脈和背書才能成功，但他不認為那是唯一正道，想證明每個人都可以競選。成為市議員後，比起聽從他人建議，他更關注自己能貢獻什麼，比如在他的建議下，拉市市府多年前就推出了用於維護社區治安的手機程式，他認為這也是他在當選市議員後能迅速被選為市長的原因。

作為在不同領域都深耕過的「管理者」，伍德輝認為，管理公司時話語權更大，且不會受到公眾監督。但市長需要服務市民，同時難以讓每個人滿意。但他深信，如果一個人能勝任工作、值得信任且擅於溝通，就能得到大多數人的支持。而這三項技能恰是他的強項，能靈活運用於任何形式的管理中。

「美國夢」這一詞在他的書中被反覆提及，那是伍德輝對美國最初的幻想，也是在歲月沉澱後新的思考。曾經的「美國夢」指的是金山銀山，但對伍德輝而言，它意味著充分挖掘自己的潛能，並堅持不懈地探索。他還提到了「亞裔美國夢」的新概念，他認為生活在美國的亞裔，關鍵在如何平衡和融合東西方文化。他雖然很小就移民來美，但依然會慶祝中國佳節，也熱愛中華傳統文化。

伍德輝的家人也都是富有目標和激情的開拓者，他的妻子投身教育事業，他的兒子更是「青出於藍」，年紀輕輕已創立了兩個公司，將自己熱愛的音樂和新興的web3概念結合。

儘管已取得許多成就，伍德輝的探索之路仍然步履不停。他在計劃寫第二本書，從商業視角講述不同的人克服困難獲得成功的故事。他還打算設計一門管理課程，希望能在哈佛或史丹福大學授課，也想在世界各地教學。同時，他還想和家人一起環遊世界，好好感受不同地方的風土人情。

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