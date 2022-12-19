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南加華人球迷這樣評價世界盃足球賽

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
2022卡達世界盃，阿根廷隊決賽戰勝法國隊奪冠。（檔案圖）
2022卡達世界盃，阿根廷隊決賽戰勝法國隊奪冠。（檔案圖）

2022年卡達世界盃足球比賽，最終以阿根廷隊戰勝法國隊奪冠落下帷幕。南加華人球迷仍意猶未盡，談到賽事中印象深刻的比賽及球員，仍津津樂道。他們說，這次世界盃賽事雖有一些瑕疵，但比賽場面精彩紛呈，懸念不斷，球員比賽中積極進攻，令球迷大為過癮。作為亞洲人，對參賽日本隊、韓國隊表現很滿意，因為球員們都盡力了。談及中國隊與世界足球水平差距，還有很長的路要走。

美國華人體育家協會創辦人高勝表示，決賽場面非常精彩，阿根廷隊奪冠是很多球迷希望的結果，但法國隊也表現非常好，決賽中比分落後，能夠在很短時間內扳平，雖然最後輸了，但也贏得球迷對法國球員的尊重。雙方球隊守門員也非常出色。他認為，這兩個球隊都是冠軍，真是太精彩了！作為華人體育家協會創辦人，也是通過世界盃看到亞洲的球隊，即日本、韓國兩個球隊的表現，也是非常出色，代表亞洲足球的最高水平。

從事餐飲服務的劉先生來自天津，曾在國內一所高校擔任校足球隊隊長。他表示，本屆世界盃比較歷屆賽事，參賽隊員在比賽中更積極主動進攻，而不是消極防守。一旦隊員們積極進攻，就會發生更多精彩看點。所以這次世界盃更精彩、更好看。對於哪個球隊能最終獲得冠軍，他沒有偏好，認為重在比賽過程，只要球隊踢得好，就喜歡哪個球隊，或者某個隊員。而在亞洲參賽球隊中，日本隊更強一些。

東洛杉磯社區學院教授劉榮文，目前正在墨西哥度假，他說看見酒店為觀看球迷準備了飲品，來自各國的球迷聚集在大廳，觀看世界盃決賽現場直播。當阿根廷隊奪冠後，歡聲雷動。他說，墨西哥當地有很多人喜歡踢足球，因為屬於西語系，絕大多數球迷希望阿根廷隊奪得大力神盃。置身在這些球迷觀眾中，被熱烈氣氛感染，也充分感受到足球運動的魅力。

安保專家托尼表示，阿根廷隊奪冠後，朋友圈就熱鬧起來，因為喜歡阿根廷隊，大家都對阿根廷隊獲得世界盃冠軍表示欣慰，認為有梅西這樣出色的隊員，奪冠也是必然。而且本屆世界盃賽事，自始至終都有懸念、驚喜，充滿張力。比如阿根廷隊首場比賽就輸給對手，令人大感意外，最終阿根廷隊與法國隊爭奪冠軍，比賽中跌宕起伏，看著比賽心裡很緊張，最終阿根廷隊勝利。還有爆冷的球隊，比如摩洛哥球隊。而巴西隊沒有進入決賽，也是出乎很多球迷意外的事情。

也有華人球迷表示，中國隊沒有參加本屆世界盃比賽，令人遺憾。中國人與日本、韓國同屬亞洲國家，一樣能把足球踢得很好。雖然中國足球落後，但作為華人球迷，仍不會放棄希望。雖然還有很長一段路要走，但希望下一屆或今後世界盃比賽上，能看到中國隊參賽。

世界盃 足球 華人

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