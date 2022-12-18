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洛市青少年透過約會軟體假約會實行搶

記者劉子為/洛杉磯即時報導
近日發生了多起利用約會軟體搶劫的案件，警方提醒公眾要謹慎使用交友約會軟體。（Pixabay）
近日發生了多起利用約會軟體搶劫的案件，警方提醒公眾要謹慎使用交友約會軟體。（Pixabay）

南加州六名青少年涉嫌利用交友約會軟體進行搶劫，嫌疑人於12月15日在洛杉磯市東南部遭到逮捕。

洛杉磯市警局（LAPD）表示，嫌疑人使用了名為「Tagged」的交友約會軟體，通過該軟體尋找目標，並與受害者溝通和安排會面。

嫌疑人將受害者約到Southeast LA社區某處見面，然後持槍威脅和搶劫受害者，並開走受害者的車輛。

15日下午6點，警方收到了報警稱一輛本田轎車遭竊。當晚9點，有警察發現了被偷車輛，並試圖攔截。但嫌疑人並沒有停車，而是加速逃跑，導致警方加入追逐。這場追逐直到嫌疑人撞到停在路邊的一輛車才結束，嫌疑人當場被逮捕，地點在88th Street和Menlo Avenue地交叉口附近。

被當場逮捕的嫌疑人皆為未成年，警察隨後在該區扣留了其餘幾名嫌疑人。其中四名嫌疑人的罪名為武力搶劫汽車（carjacking），一名為逃避重罪（felony evading），一名為窩贓。

這並不是「Tagged」軟體第一次出事，早在2016年，被稱為「Tagged連環殺手」的Khalil Wheeler-Weaver，曾利用該軟體先後引誘三名受害者，並實施謀殺。2018年，多名女性在和約會對象見面時，遭到綁架和性騷擾。一名受害者表示，自己在答應和嫌犯見面後，在約定地點上了嫌犯駕駛的車輛，上車後才意識到車裡還有其他人，隨後立馬被劫持。

警方提醒公眾要謹慎使用交友約會軟體，近日發生多起利用約會軟體勒索和搶劫的案件。如果和網友見面，最好約在人流量多的公共地點，不要輕易地讓陌生人上車或搭乘陌生人的車輛。

警方呼籲任何有和本案或類似案件相關信息的民眾，可致電213-972-7813。

警察 洛杉磯 性騷擾

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