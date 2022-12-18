中國高淨值人群移民前 稅務規劃要顧好

有20年財稅經驗的會計師劉亞娟（Susan Liu）提醒高淨值人群移民前做好財產稅務規劃。（劉亞娟提供）

中國公民移民 美國一直都是熱門話題，但是對於高淨值人群來說，移民美國，絕對不是擁有一張綠卡 那麼簡單，在確定移民後要懂得如何進行稅務規劃，不僅能省稅還避免不必要的罰金。

有20年財稅經驗的會計師劉亞娟（Susan Liu） 表示，因為疫情上海封城，很多人覺得自由受到限制，引發移民熱潮。但是對於高資產新移民不僅是等待綠卡，還要考慮移民前的稅務規劃。根據2022年的胡潤百富2022中國高淨值人群家族傳承報告，中國有千萬人民幣家庭淨資產的高淨值家庭規模達206萬戶，他們更關注財富的安全問題。和同為中國移民熱門地的新加坡相比，美國優勢在於高等教育資源豐富、就業機會多且資產配置安全。

她說，移民後就成為稅務居民有納稅義務，其在海外金融資產的申報需要在移民前就規劃好，避免高稅收和罰金。一些新移民不了解美國對海外財產和贈與要申報規定很容易觸雷。曾有外邊客人拿著稅務局罰單來找她，客人因為沒有申報海外贈與而被罰款25%到35%。現在國稅局 對海外遺產贈與申報的監控和罰款越來越多。有一個客人在歐洲生活過幾年，在當地有五、六個銀行賬戶沒有申報，回到美國做了各種補報，結果漏報了一個美國銀行的賬戶，被罰款400萬元之多。國稅局要求總額超過1萬元就要申報，且認為這個客人有故意的嫌疑，因此按照賬戶一半的錢作為罰金。

很多中國新移民有一個固化思維就是美國萬稅，劉亞娟說，其實比較一下中美高淨值人士的個人所得稅，中國年收入超過14萬8791美元的個人所得稅最高達45%，而美國對應的稅收比例是24%到37%不等，同時美國遺產稅不僅有免稅額，還有各種財務工具規劃來降低稅額。

劉亞娟曾在美林證券做資產配置和信託規劃，她表示，以往中國移民忌諱談論死後的事情，現在新移民則更關心身後的信託問題。在中國信托屬於投資理財產品，但是美國信託是一個法律契約文件，建立信託授權信任的人和機構管理資產，這在美國非常普遍。信託根據執行人掌控能力分為：可撤消信託（Revocable Trust）和不可撤消信託（Irrevocable Trust）；信託根據其生效時間又可分為生前信託（Inter-Vivos Trust or Living Trust）和生後信託（Testamentary Trust）。其中不可撤銷信託可規避遺產稅，指定繼承人，又不用走法庭驗證程序。同時還能設定各種條款來規避風險，比如指定有直系血緣關係的繼承人，即使繼承人婚姻失敗，其配偶也得不到錢。同時還能設立獎勵機制，如孩子名校畢業或創業給多少錢等。

對於40歲至60歲高淨值人士，他們更尊重專業人士建議，對信託認知程度高，且更注重財富的守和傳。她說，對於這樣的客人資產配置不適合高風險的產品，高槓桿的人壽保險、年金，或一些保本基金等是比較合適的選擇，不僅能給生命等長的現金流，不工作也能有收入。