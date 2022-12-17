世報財稅講座 顧衍時析經濟現狀 楊逸凡談通膨抵稅

「2022理財稅務線上講座」， 克勤會計師事務所 （Koo,Chow & Co.LLP）創辦人顧衍時會計師和執行負責人楊逸凡會計師主講。（檔案圖）

「2022理財稅務線上講座」17日舉辦，克勤會計師事務所 （Koo,Chow & Co.LLP）創辦人顧衍時會計師分析美國和世界經濟現狀和未來展望，執行負責人楊逸凡會計師則分享年底前可做那些調整來省稅及明年新的抵稅規劃。

顧衍時表示，俄烏戰爭影響世界，中美摩擦競爭也是有目共睹，美國政府借助利率調整降低通貨膨漲，但目前看來效果並不太好。美國政府明年1月推出降低通膨法案，引起歐洲尤其是法國的抗拒，認為會讓整個經濟形勢更壞。不過通膨之下，美國未來加稅的可能性不大。

楊逸凡表示，今年稅務重點主要是通貨膨脹，去年主要側重疫情 救援法案，今年是側重如何減輕通膨。個人所得稅率，以夫妻為例，2023年開始抵稅額上漲幅度很大。因此有些收入可以報在今年，但因為明年抵稅額相應提高，一些收入也可報在2023年。

退休金401K 部分，過去每年都是提高幾百元。2021年最高1萬9500元，2022年是2萬500元，提升金額1000元。2023年到2萬2500元，增加了2000元。這在退休金增長史上很少見，也反映出通膨的影響。

遺產稅部分，2022年是1200萬元左右，2023年接近是1292萬元，提升金額90多萬，這是很大的提高，也反映了2022年的通膨嚴重性。兒童抵稅額，2021年由於美國救援計劃抵稅額最高3600元，這是前所未有的額度，且還能全額現金返還。但是2022年就返回到2000元，到2023年還是2000元，80%可以現金返還。兒童和受扶養人看護稅收抵免部分，2021年可抵花銷的50%，即可以抵稅8000元，2022年就恢復到2021年前的水準，抵扣到35%，上限是3000元，2023年也是如此。

慈善捐款抵稅，2021年最多抵扣調整後的總收入(AGI)的100%，但是到了2022年現金捐贈就恢復到之前AGI的60%，逐項減扣，2023年也是如此。