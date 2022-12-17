華裔女孩患罕見病 天價醫療費盼愛心捐助

Charli的病情在2020年初惡化。（Charli）

為了追求生的希望，Charli離開俄勒岡，前往醫療條件更好的洛杉磯，在UCLA醫院接受治療。因罕見病治療的複雜，期間又被建議轉到西達賽奈醫院(Cedars – Sinai Medical Center)。然而，由於該罕見病的特殊性，許多醫院並不接受網絡外保險，她目前用得還是俄勒岡的醫保 。很多時候看病只能自掏腰包，以致陷入債台高築的狀況。Charli說，每次在收到帳單都很害怕，自己的醫療費用動輒幾萬甚至十幾萬，以現在每天都必須輸的營業液為例，每袋1200元，如果住院一天4000元。

Charli說，目前治療埃勒斯-當洛斯綜合症（Ehlers-Danlos syndrome）的先進醫院在斯坦福。那裡有突破試驗性的療法。不過價格昂貴，也不在她醫保範圍內。其中一劑球蛋白注射就需要一萬元，以她的狀況需要打14個療程，自己也想過賣車治病，但是即使賣了車，也不夠一個療程的費用。

孤身一人從俄勒岡搬到南加州的她，在好心房東 的幫助下，提供她低月租房子。她很感恩房東，這裡的房租比她在俄勒岡的房子還便宜。在接受本報採訪前一晚，Charli無奈冒著被感染的風險選擇出院回家休養，因為實在付不起住院費。

除了病魔對身體的折磨，Charli還在精神上感到孤獨。她的父母都遠在中國，在美國也沒有親戚朋友可以依靠，所有一切困難都必須獨自面對。Charli說，在醫院治療過後，因為打麻藥，醫院要求有人接送才能出院。可是她找不到能幫助她的人，只好說朋友在醫院外等她，其實都是自己一個人打uber回家。像她這樣的身體情況，按理是需要家裡有護工幫忙的，可因為醫保問題，日常所有護理，包括輸營養液，清理輸液管等，都是她一個人，連醫院護士聽說後都覺得不可思議。

Charli所患的埃勒斯-當洛斯綜合症是一種罕見病，多來自於基因遺傳。而經過醫生診斷，Charli患得類型又是最嚴重的之一，可能會影響心臟。此外，她還有多種併發症，包括胃癱瘓，心臟病 等。Charli說，自己患病其實都有跡可循，在自己的家族中，外公外婆都是因為心臟病突發猝死。雖然爸媽沒有什麼病症，但是在自己之前，爸媽曾有過一個孩子，但很小就夭折了，自己還曾有個弟弟，但沒幾歲也去世了。