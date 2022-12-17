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世報財稅講座 楊光明會計師推介綠能省稅方案

記者張宏/洛杉磯即時報導
世界日報「2022理財稅務線上講座」17日舉辦，主講人楊光明會計師（Robert Yang）帶來綠色能源刺激稅務方案等亮點。（檔案圖）
世界日報「2022理財稅務線上講座」17日舉辦，主講人楊光明會計師（Robert Yang）帶來綠色能源刺激稅務方案等亮點。（檔案圖）

世界日報「2022理財稅務線上講座」17日舉辦，主講人楊光明會計師（Robert Yang）帶來綠色能源刺激稅務方案等亮點。

楊光明表示，美國是全世界排碳量最大的國家，因此推出綠色能源刺激稅務方案，不僅能省稅還能升級家裡的綠色能源設備如電動車等，減少排碳量。今年最大的的降低通貨膨脹法 （IRA）復活太陽能省稅。如果家庭安裝了太陽能，不僅是投資還能省稅，能減少30%的稅務優惠，如安裝3萬元的太陽能，可以節省9000元稅款。如果優惠用不完可以抵過去三年的稅，對那些疫情期間在股市和房市掙錢的人可要回部分的稅。太陽能設備必須是買的，不能是租的，且設備必須是全新的，只有符合這些條件才能抵稅。另外電動車的優惠部分，會給所有電動車新車7500元的抵稅額，但2023年後要求必須是美國本土的電動車。如果買二手電動車，也能獲得4000元的EV稅務優惠。

他說，另外家裡使用洗衣機烘乾機、空調等電器都會有不同額度的回扣（Rebate），但必須是在當地的中低收入人群才能享受。如洛杉磯縣中等收入是10萬元。2023年開始45L稅務優惠，房屋如果是獨立屋符合節能省碳排放量要求，可拿到2500元到5000元的稅務優惠，不過需要得到Engery Star認證。康鬥公寓這類稅務優惠比較少，大概是500元，只要符合要求都能有相應稅務優惠。建議民眾和住房建築師討論溝通，看如何能得到稅務優惠，然後填寫8908表格申報。

同時擴大了179D的節能稅收優惠，給建築上也有稅務優惠，如果建商的建築可證明節能省碳比正常超過25%，可以獲得補助，之前一個平方呎可補助1.88元，現在可補助到5元。如空調節能也按照平方呎來計算，不僅商業建築，非營利機構如教堂、佛寺都可申請。

另外他提醒說，值得注意的是，未來政府撥出85億元給國稅局，讓其升級電腦系統，增加8萬500個查賬人，幫助減少國家負擔，收取更多稅。如果預算下來，查賬員更多，民眾和商號需要和會計師溝通更新報稅系統，降低被查賬的可能。

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