羅省中華會館四首長競選 李金生團隊政見會

羅省中華會館四首長參選人，(左起)司徒展環、李金生、胡卓球、林鐘博。（李金生提供）

羅省中華會館2023年四首長選舉即將舉行，由李金生、司徒展環、胡卓球及林鐘博組成的競選團隊，日前在華埠 金龍酒家舉行政見發表餐會，逾200僑團首長出席支持。

前中華會館副主席李金生與現任中華會館監事司徒展環參選正副主席、現任中華會館副監事長胡卓球與中華會館監事會中文秘書林鐘博參選正副監事長。

李金生表示，他的競選政見有四個重點，首先是爭取洛縣 政府Lot 45官地，該地段可作多種用途，例如開發低收入 住房、文化發展中心、超市及職業訓練中心等；其次是解決華埠商業發展區 (BID) 的問題，如果當選將成立專門小組聽取各方意見。第三是振興華埠經濟；第四是設法增加收入，補充中華會館的福地儲備。

曾任退伍軍人協會會長的司徒展環表示，作為副主席候選人，他與李金生有著共同的理念，認同他的競選政見。如果當選，他將全力協助李金生兌現競選承諾。

胡卓球表示，經過一年副監事長的歷練，他對中華會館章程中有關監事會責權的說明，有了更深入的瞭解。若成功當選監事長，他一定會和團隊一起，不折不扣的執行中華會館的章程，依章辦事，履行監事長的職責，執行理事會和監事會通過的議案。

林鐘博表示，當選後配合監事長組成團結、強有力的工作團隊，為僑胞提供更好的服務；同時遵紀守法，加強與其他社團的交流，維護和提升中華會館的形象；要積極配合中華會館正、副主席及理事會的工作，全力支持、輔助監事長的工作，做好參謀。

羅省中華會館2023年四首長選舉，分別於12月19日晚上8時競選正副主席及20日晚上8時競選正副監事長。新四首長及理監事會就職典禮將於2023年元旦下午4時舉行。另一競選團隊則為鄺松齡與蔡惠玲參選正副主席，周賜軒與陳志聖參選正副監事長。