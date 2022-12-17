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洛市豪宅銷售稅明年4 月上路 富翁無奈加速交易避稅

洛杉磯訊
ULA稅法將上路，房產經紀及富人紛紛加快買賣交易避稅。（unsplash截圖）
ULA稅法將上路，房產經紀及富人紛紛加快買賣交易避稅。（unsplash截圖）

新年後洛杉磯市將有一批新法上路，其中一項豪宅稅（Measure United to House LA）將於2023 年 4 月 1 日生效，凡是房產買賣的全部價值從 500萬以上到 1000萬美元將按 4% 的稅率一次性徵稅；超過 1000萬元的房產轉讓將一次性徵稅5.5%。這筆稅金用於資助經濟適用房和解決流浪漢問題。此舉一出，讓富豪們抗議市府不公，同時加速豪宅房產的買賣。

這項稱為ULA 措施的豪宅稅法令將於2023 年 4 月 1 日生效，代表每銷售一棟價值500萬元的房產，銷售額將包含 20萬元稅款，並由賣方全額支付。新法公布後立即衝擊到洛杉磯房地產市場，一些分析師表示，雖然高端交易仍將保持高利潤，但民眾已開始詢問高額稅收將驅使高端開發商轉向其他地區。

房產代理商帕森斯（Bret Parsons）表示，房主和開發商已經加快房產銷售速度，希望可以在截止日期前將庫存銷售一空。一位屋主原計畫在6個月內賣掉房子，但在新法公布後，他希望可以在幾週內掛牌售出。而其他房主則考慮將房產分割成不同所有權的區塊來避免繳稅。

帕森斯稱，富人們非常聰明，不但會管理現金，更花上大量時間尋找漏洞來規避繳稅。如劃分不同區域一法，就能為他們省下大筆稅金。例如房主以 1500 萬元價格出售豪宅，按新法他們將被徵收 82萬5000元稅金。但按劃分法，他們可以將房產分成三個部分，並交由三個不同實體擁有，就能以每份499.9 萬元價格出售，再以200 萬元價格出售家中的家具後，成功逃稅。帕森斯也強調，但因新法尚未正式上路，未來市府可能會採取措施制止此類操作。 

奧本海姆（Oppenheim）房地產總裁奧本海姆（Jason Oppenheim）稱，這項稅收是一種諷刺，未來三個月銷售額將短暫飆升，一旦稅收開始，市場就會凍結，4% 或 5.5% 的稅收相當於開發商利潤的 20-30%，讓開發商最終不得不出走洛杉磯。

住房分析人士則表示，這項措施能在民意調查中取得成功，部分原因就是因法規被貼上豪宅稅的標籤，而大多數選民沒有豪宅，也不會直接受到影響，所以會支持。

洛杉磯加州大學（UCLA）劉易斯中心（Lewis Center ）住房計劃項目經理菲利普斯 (Shane Phillips)表示，自己對此現象寫了份研究報告，這項稅收將可解決因房產升值而產生的城市問題。過去十年中，大多數房主就因房產價值大幅上漲而受惠，因此一次性稅收將不會有太大的負擔。但考慮洛杉磯住房短缺，他認為開發商建造新的、混合收入的多戶住宅建築應該免稅，否則將無人建造類似住房。

雖然這項新法將為建設經濟適用房帶來資金，但一些分析人士則擔心，該稅法將私人開發商建造多戶住宅的意願大幅降低。 Holland & Knight 律師事務所的合夥人普勞 (Doug Praw)表示，沒意料到這項措施會通過，雖然洛市的確存在嚴重流浪問題，但對開發商徵收的稅款將可能變相由租房者來承擔該筆費用。 

曾參與起草ULA 新法的作者之一西方學院（Occidental College ）教授德雷爾 (Peter Dreier) 則表示，他並不擔心稅收對私營部門的影響，因為私營部門未能建造高效的經濟適用房。況且許多民眾、護士或教師所負擔得起的住房都需要政府補貼。如果沒有補貼，洛杉磯將沒有任何地區的住宅是在民眾可負擔範圍內。

而對於稅收會提高租金的說法，德雷爾則提出相反意見稱，真正受影響的開發商只有炒房一族。同時德雷爾也對房地產經紀人的抱怨持保留態度，稱批評任何新的稅收或法規是他們的工作。如果中介真的擔心賣家，他們會自己減價，與轉讓稅的規模相比，房地產經紀人的費用更加昂貴。

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