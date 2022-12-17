洛杉磯著名山獅P-22 重傷疾病安樂死

洛杉磯最著名野生動物山獅P-22於17日被安樂死。（2014 年格里菲斯公園檔案照片，國家公園管理局）

著名山獅（mountain lion ）P-22 在洛杉磯 市中心生活了十多年，並成為拯救加州 受威脅的美洲獅種群的國際運動的代言人。但是，17日（週六）早上，牠因為嚴重受傷和慢性疾病被「安樂死」。

在一場含淚的新聞發布會上，醫生們描述了這些疾病可能是導致這頭美洲獅近幾個月做出異常行為的原因，然後在17日上午 9 點左右P-22被宣布「牠睡著了」（went to sleep）。

在加州漁獵局宣布對山獅 P-22 進行了人道安樂死後，加州州長紐森 (Gavin Newsom) 立即發表聲明表示，「P-22 在洛杉磯中心附近的一個野生荒野地的生存吸引了世界各地的人們，並振興了保護我們多樣化的本土物種和生態系統的努力。」州長的父親是山獅基金會的創始人，並倡導對物種的永久保護。「標誌性的美洲獅令人難以置信的旅程，幫助激發了保護和重新連接自然的新時代，包括通過自由峽谷世界上最大的野生動物立交橋。 通過創新聯盟和戰略來恢復全州的重要棲息地，我們將繼續努力，為子孫後代保護加州寶貴的自然遺產。」

加州漁獵局局長博納姆說（Chuck Bonham）表示，「這真的令人痛心。這幾天來，如何處置牠一個難以置信的困難。就我自己而言，我感受到了洛杉磯市的全部壓力。」

這頭山獅本週初在洛杉磯的Los Feliz 的一個後院被抓獲，對牠注射了鎮靜劑並進行醫學 評估。幾天前，野生動物官員收到了一份匿名報告，稱 P-22 被汽車撞到了。