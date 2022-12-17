我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美機構估中國疫情4月達高峰 2023年死亡數破百萬

世足賽／神奇一顆星進球 克羅埃西亞擊敗摩洛哥摘銅

聖誕老人飛臨LAX看望小朋友

記者張宏/洛杉磯即時報導
聖誕老人來到LAX附近的三所小學和130 多名學生朗誦詩歌。（LAX提供）
聖誕老人來到LAX附近的三所小學和130 多名學生朗誦詩歌。（LAX提供）

聖誕節將臨，洛杉磯國際機場LAX）和範奈斯機場 (VNY) 紛紛舉辦「聖誕老人降臨」(Santa Fly-In)活動，白鬍紅袍的老爺爺來看望當地學校的小朋友，溫馨互動，觀看表演等。

日前聖誕老人在LAX附近的三所小學和130 多名學生見面。洛杉磯世界機場首席執行官埃爾巴奇 (Justin Erbacci) 表示，雖然聖誕老人的日程安排非常繁忙，但很幸運他能抽出時間飛往洛杉磯國際機場，並為附近學校的孩子們帶來溫暖的問候。

從學前班到一年級的學生觀看了表演，其中包括音樂木偶（Kiddle Karoo）表演、LAX警察K-9警犬示範，及與來自 LAX寵物減壓項目的治療犬的互動。

在VNY機場，當地小學500多名學生16日和聖誕老人見面。聖誕老人乘坐洛杉磯消防局 (LAFD) 消防車抵達， 作為現場最矚目的明星，聖誕老人在學校操場上向幼兒園到五年級的學生打招呼，然後朗讀Clement Clarke Moore的詩「聖尼古拉斯的來訪」（A Visit from St. Nicholas），並且同孩子們合影留念。

Van Nuys機場代理經理Paul Herrera，機場吉祥物 Vinny 和來自LAX 寵物減壓計劃 (PUPs) 的治療犬也參加了此次活動。

LAX 寵物減壓計劃 (PUPs) 的治療犬慰問小朋友。（LAX提供）
LAX 寵物減壓計劃 (PUPs) 的治療犬慰問小朋友。（LAX提供）

洛杉磯國際機場 LAX 警察

上一則

華美銀行攜手湖人隊感恩季送溫暖

延伸閱讀

亞洲兒童中心 連13年辦聖誕聯歡

亞洲兒童中心 連13年辦聖誕聯歡
LAX將迎聖誕高峰 赴機場早訂車位

LAX將迎聖誕高峰 赴機場早訂車位
聖誕客運高峰LAX每日20萬人次 提早到達預訂停車位

聖誕客運高峰LAX每日20萬人次 提早到達預訂停車位
LAX機場TSA人員 走私毒品判6年

LAX機場TSA人員 走私毒品判6年
聖誕老人大遊行紐約登場 MTA鐵路沿線禁止飲酒

聖誕老人大遊行紐約登場 MTA鐵路沿線禁止飲酒
感恩節後客流退潮 LAX航廈往返通暢

感恩節後客流退潮 LAX航廈往返通暢

熱門新聞

國稅局近年提高查稅力度，捕獲違規納稅行為。（unsplash.com）

專家：國稅局如何佈下「天羅地網」防逃漏稅

2022-12-11 18:28
原本擁有光明未來的南加州28歲華女Charli，因為罹患罕見病，目前處於崩潰的邊緣。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／華女學霸染怪病 生活全毀想自殺

2022-12-16 15:12
聖蓋博谷的華人吃貨們不約而同的都會有周末在華埠遠東廣場排隊兩個小時只為吃他家辣味炸雞三明治的記憶。（記者張宏／攝影）

全美最辣炸雞 LA華埠排隊兩小時 巴沙迪那開新店

2022-12-14 19:53
屍體於爾灣加大的社會科學教學樓附近發現。（UCI Maps）

南加爾灣亞裔男殺害同住老嫗 再跳樓自殺

2022-12-14 18:57
有一款約15元的好市多禮盒，吸引華人瘋狂掃貨。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多這款15元禮盒 華人為何狂買？

2022-12-09 16:08
橙縣華裔衛生局長周昭龍(Clayton Chau)。（橙縣政府官網）

南加華裔官員談種族歧視危害 反被罵「滾回中國」並被噓

2022-12-12 18:43

超人氣

更多 >
世說新聞／華女學霸染怪病 生活全毀想自殺

世說新聞／華女學霸染怪病 生活全毀想自殺
紐約亞裔男凌晨返家 5匪尾隨…趁開門時入屋內洗劫

紐約亞裔男凌晨返家 5匪尾隨…趁開門時入屋內洗劫
鴻海突拋震撼彈 出清紫光持股

鴻海突拋震撼彈 出清紫光持股
哈利自曝「第一次」獻給她 美魔女矢口否認

哈利自曝「第一次」獻給她 美魔女矢口否認
疫情煞不住 上海唱空城

疫情煞不住 上海唱空城