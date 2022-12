加州衛生廳：細分亞太裔健康數據 改善醫療服務品質

加州衛生廳與加州亞太裔事務委員會討論如何利用1727法案改善亞太裔的生活、健康、醫療,以及教育品質。(線上會議截圖)

加州 衛生廳(California Department of Public Health’s)與加州亞太裔事務委員會(California Commission on Asian and Pacific Islander American Affairs)16日聯合舉辦線上會議,討論如何透過1726法案(Bill AB1726)深入了解各族裔的健康數據,破除現有的種族歧視。

在2016年由菲律賓裔的時任州眾議員邦塔(Rob Bonta)提出的1726法案,又稱「亞太裔細分法案」,針對亞裔 及太平洋島國各的族裔進行的細分和統計數據,並加入在高等教育 機構、公共健康和醫療機構的系統。

原來的劃分法從1997開始使用 ,將所有的亞太裔分為兩種族群,亞洲人和來自太平洋島國的亞裔。這樣廣泛又模糊的定義,很難進行深層的統計和研究。細分這些種族才能夠更清楚的分析和了解,亞裔不同族裔在教育和健康方面的模式和趨勢。

在1726法案法案通過後,在亞裔的選項中增加多個國家的人種,包括:中國人、日本人、菲律賓人、韓國人、越南人、印度尼西亞人、寮國人、台灣人、馬來西亞人、泰國人、巴基斯坦,和柬埔寨人等。而在夏威夷和太平洋群體島民類中,又增加了夏威夷人、關島人、薩摩亞人,和斐濟人等項。政府在嚴重疾病比例、主要人口死因、懷孕率、接受高等教育程度,以及擁有住房等方面分類收集數據。

拉達克里希納用「少數族裔迷思」為例,許多人認為亞洲人都天資穎慧,並且個個都高學歷、對數學非常在行。但事實上,在加州只有55%的亞裔擁有大學學位。其中,在政治庇護下移民來美的寮國人和柬埔寨人,只有15%和20%的人口接受過高等教育。

加州衛生廳副廳長拉達克里希納(Dr. Rohan Radhakrishna)表示,將所有亞洲人歸類為兩種,是一種非常不公平的劃分方式,會造成族群之間資源分配不成比例。

而健康衛生方面,2020年在加州亞太裔感染新冠肺炎的指數為6.3%。據統計,確診比例最高的族群為菲律賓佔比4%,而確診率最低的孟加拉人和緬甸人僅占比0.02%。

加州衛生廳也透過數據整理出各亞太裔族群的主要死因。例如,在中國人、台灣人和泰國人之間,肺部的癌症是排名前五的致死原因。

在分析和研究這些數據後,加州衛生局將針對各族群做出因應措施,公平、公正地分配資源,讓亞太裔的生活、醫療,以及教育品質得到改善。