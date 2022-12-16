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鑽石吧華男刻意欠稅20萬 認罪後面臨五年量刑

記者朱敏梓／洛杉磯即時報導
鑽石吧一華男因刻意拖欠稅被起訴，可能面臨五年刑期。（Gettyimages）
鑽石吧一華男因刻意拖欠稅被起訴，可能面臨五年刑期。（Gettyimages）

鑽石吧（Diamond Bar)一名華裔男子於12月16日承認來自聯邦的一項刑事指控罪名，此前他因故意不向國稅局（IRS）支付其名下蓋博谷的一家人力資源服務公司所拖欠的超過20萬元的季度工資稅而被起訴。這名男子名叫楊仁（Robinson Rin Yang，譯音），又名「Robert Mora」和「David Lee」。

根據認罪協議，從 2016 年 3 月到 2020 年 3 月，楊仁經營著位於柯汶那(Covina)的人力資源服務公司 B&S Staffing。 從 2017 年年中到 2019 年底，B&S 累積了大量未繳納的就業稅(Employment Taxes)，以及未能及時繳納就業稅存款，並多次未能及時向美國國稅局提交季度就業稅申報表。直到2019 年 2 月，該公司才提交了截至 2017 年 6 月 30 日至 2018 年 12 月 31 日期間的就業納稅申報表。之後B&S 繼續拖延繳稅，直到 2020 年 9 月才提交截至 2019 年 3 月 31 日至 2019 年 12 月 31 日的就業納稅申報表。

楊仁承認自己從始至終都知道 B&S 的稅務情況，但故意不向美國國稅局繳納所有到期和欠繳的就業稅，包括所得稅以及從員工工資中預扣的社安和醫療保險稅。例如，在截至 2018 年 6 月 30 日的季度納稅期內，他故意未說明並不支付超過約 22萬1108元的 B&S 工資稅。

在兩年半的時間內，B&S總共累積了大約 279萬1783 元的未繳就業稅。他已同意向美國國稅局支付這筆款項。

楊仁進一步承認，從 2017 年到 2019 年，為了逃避繳納個人所得稅，他沒有從 B&S 給自己發工資。 相反，他每週從 B&S 的公司銀行賬戶向一家名為「Advanced Business Konsulting」的公司開具支票，並將這些支票存入他的同名賬戶。

此外，楊仁還用B&S的資金支付購房首付款和每月按揭供款，但將房產所有權掛在他人名下，以隱瞞他對該房產的所有權。 他還指示從 B&S 的公司銀行賬戶中撥款支付個人開支，包括他女兒的部分大學學費，以及為他的其他商業利益提供資金，包括已經失敗的建築業務和倒閉的餐館。在這期間，楊仁從該公司每年賺取約10萬美金，但從不報稅。

目前法院已經安排了 2023 年 2 月 27 日的量刑聽證會，屆時 楊仁可能將面臨五年的法定最高刑期。美國國稅局刑事調查局目前正在調查此事。

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