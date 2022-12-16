我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CIA早知新冠可怕？反應慢害死百萬人 眾院擬追責

單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒

美華銀行公會節日慶典 南加銀行金融業者齊聚

洛杉磯訊
美華銀行公會會長劉建虹（右）、理事長何興華（左）出席節日慶典，與同業們一起歡度假日。（美華銀行公會提供）
美華銀行公會會長劉建虹（右）、理事長何興華（左）出席節日慶典，與同業們一起歡度假日。（美華銀行公會提供）

美華銀行公會（National Association of Chinese American Bankers）於12月9日在亞凱迪亞市舉行年度節日慶典。洛杉磯地區近30家銀行代表及會員共襄盛舉。主辦方不僅邀請到加州金融監理主管機關官員與會員分享最新金融法規，還有針對金融發展走向和投資環境的專題演講，內容豐富實用，受到廣大好評。

 中國駐洛杉磯領事館商務參贊劉怡、FDIC執行主席Martin Gruenberg、區域主管Robert McGibbon、DFPI副區域總監Sukyee Lok均肯定了美華銀行公會過去一年不遺餘力提攜少數族裔群體，以及熱心社區發展所作出的貢獻。

 美華銀行公會會長劉建虹表示，該次活動不僅是在佳節之際，為業內同事創造機會在年底相聚一堂，更重要的是還有金融主管機關官員來分享法規更新，提供第一手資料，並邀請華美銀行數位銀行主管分析東西方數位銀行的發展差異，以及投資理財公司Performance Trust主管分享當下的市場風險等議題。

 2022年美華銀行公會舉辦了多場金融講座，內容包括金融理財相關的市場上關於房地產借貸的熱門話題、疫情後在美投資的趨勢、展望2023年經濟和風險管理，以及企業、生活相關的後疫情時代企業人力資源管理需要了解的勞工法、購買法拍屋須知、解析新冠病毒目前的趨勢及後疫情時期的健康新生活等議題。每次講座都吸引超過百名聽講者參與。

 劉建虹指出，30年來，美國華資銀行規模和數量都有顯著增加，華資銀行為社區民眾提供各種金融服務、貸款融資，幫助他們在美國置產創業，與華裔社區聯繫緊密。美華銀行公會計劃明年重啟社區講座，持續發揮公會作為華資銀行之間交流紐帶的作用，也為廣大民眾帶去最新的金融法規、稅務稅法以及投資理財等資訊。

 美華銀行公會自成立以來，致力於爭取華資銀行在主流社會的关係和地位。公會注重與地方社區、政治人物及地方官員的互動，針對當前銀行經營趨勢及法律變動做出正確應對措施。這樣能為華資銀行在主流社會爭取更多機會，也幫助他們拓展銀行客戶。如今，美華銀行公會不僅代表著聯合數百億美元資產強而有力的聲音，亦對美國經濟的發展成長貢獻卓著。

華資銀行 投資 疫情

上一則

海運轉運貨 低價易踩坑 從中國訂貨來美 到貨缺一半

延伸閱讀

109分局聯絡官黃凌欽 獲社區表彰

109分局聯絡官黃凌欽 獲社區表彰
陳韜任五分局長 華埠辦歡迎會

陳韜任五分局長 華埠辦歡迎會
大費城華人餐館協會成立17周年　風雨同舟 輝煌共慶

大費城華人餐館協會成立17周年　風雨同舟 輝煌共慶
屋崙亞裔防罪委員會 與社區共度午餐會

屋崙亞裔防罪委員會 與社區共度午餐會
越界創作者王正方講座 從《半邊人》說起

越界創作者王正方講座 從《半邊人》說起
從電機到電影的越界創作者 ––與王正方有約文學講座

從電機到電影的越界創作者 ––與王正方有約文學講座

熱門新聞

有一款約15元的好市多禮盒，吸引華人瘋狂掃貨。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多這款15元禮盒 華人為何狂買？

2022-12-09 16:08
台灣產的伊莎貝爾（Isabelle）一盒售價14.99元。（記者王若然／攝影）

好市多人氣禮盒鳳梨酥 華人一次掃貨16盒

2022-12-09 20:44
國稅局近年提高查稅力度，捕獲違規納稅行為。（unsplash.com）

專家：國稅局如何佈下「天羅地網」防逃漏稅

2022-12-11 18:28
聖蓋博谷的華人吃貨們不約而同的都會有周末在華埠遠東廣場排隊兩個小時只為吃他家辣味炸雞三明治的記憶。（記者張宏／攝影）

全美最辣炸雞 LA華埠排隊兩小時 巴沙迪那開新店

2022-12-14 19:53
屍體於爾灣加大的社會科學教學樓附近發現。（UCI Maps）

南加爾灣亞裔男殺害同住老嫗 再跳樓自殺

2022-12-14 18:57
橙縣華裔衛生局長周昭龍(Clayton Chau)。（橙縣政府官網）

南加華裔官員談種族歧視危害 反被罵「滾回中國」並被噓

2022-12-12 18:43

超人氣

更多 >
單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒

單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒
冬季氣候警告…強風暴雨大雪襲紐約 這些地區少出門

冬季氣候警告…強風暴雨大雪襲紐約 這些地區少出門
零售嚴重衰退 「經濟放緩不是暫時的」

零售嚴重衰退 「經濟放緩不是暫時的」
畢業典禮致詞嘲諷「亞洲語言」普渡西北大學校長道歉

畢業典禮致詞嘲諷「亞洲語言」普渡西北大學校長道歉
天冷就是嘴饞…Trader Joe's限定版零食 營養師也推薦

天冷就是嘴饞…Trader Joe's限定版零食 營養師也推薦