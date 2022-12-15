海外華人貼文 中共網警電話警告

Ｐ小姐多次接獲來自中國區域的未知來電。（本報記者/攝影）

白紙革命後，中共對海外華人的言論非常關切，即便非中國公民甚至未曾到過中國大陸的民眾也不放過。有華女因為在海外版微信 Wechat上分享遊行相關貼文，連續接到疑似中國大陸網警的電話騷擾。

影音:受訪者提供

爆料人姑且稱為Ｐ小姐，從11月14日開始陸續接獲來自大陸天津地區的電話，起初她不以為意， 但發現電話號碼均為228835開頭，出於好奇接起電話，沒想到對方直呼P小姐大名，還說發現你近期在網路發表一系列帖文，可能觸犯到法律，請刪掉，不然後果自負等。P小姐沒回話，對方再三詢問，你是不是P小姐？P小姐反問「您是哪位」？這位帶有濃厚大陸口音的男子仍繼續詢問你是不是P小姐？P小姐直接以我不是中國公民、也未曾到訪大陸作為回應並立即掛斷電話。往後幾天，這個228835開頭的電話仍數次來電，更直接語音留言，留下制式化的電子語音「這裡是中國公安 局，有相關案件詢問，詳請請按9」。P小姐起初研判，電話也可能是近期在南加州地區流行的殺豬盤。不過觀看Youtube頻道的陳老師，最近也接到疑似來自中國網警的電話，在比對通話內容後，P小姐認為，自己接到的電話，確實有可能來自中國網警。

美國之音曾經報道過一位名叫李陶陶的中國大陸留學生，在網上發表了批評北京政府的一些言論，兩個星期後，他在國內的父母就被當地派出所請去喝茶，警察 還要求李陶陶的父母打微信視頻電話給他。對方要求李陶陶將國外的三個社交媒體賬號交出來，並警告他不得再發任何對黨和國家不利的文字。不可思議的是，警察不僅要求他刪帖，還要求他「戴罪立功」當臥底，匯報群組裡年輕人的聊天內容。李陶陶說，警察還沒收了他父母的護照。