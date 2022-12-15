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美國星光青少年才藝大賽洛杉磯最具影響力青年領袖頒獎

本報訊
美國星光青少年才藝洛杉磯總決賽 「最具影響力青年領袖 」頒獎禮閉幕(主辦單位)
美國星光青少年才藝洛杉磯總決賽 「最具影響力青年領袖 」頒獎禮閉幕(主辦單位)

2022年第五屆美國星光青少年才藝大賽洛杉磯賽區總決賽暨「最具影響力青年領袖 」頒獎禮，於洛杉磯LED光影基地LUMCOLOR PHOENIX CENTER盛大舉行。當天現場超過150名選手，分別在繪畫、表演、演講、聲樂、舞蹈、模特、器樂七大項目裡展開激烈角逐，獲勝者將有機會赴紐約參加12月17日舉行的全美總決賽。

該活動由美國J.I.A.國際文化傳播集團和美國舞蹈家協會主辦，致力於打造全明星、高素質的青少年藝術人才。在全美有多個賽區，本屆賽事洛杉磯賽區由中美華人戲劇聯盟獨家主辦，詩媛醫療美容冠名贊助。

本屆大賽特別設置了最具影響力青少年領袖獎，表彰年齡在13至18歲之間，在學術、藝術、慈善、社會服務、創意多媒體等領域有傑出成績與貢獻的青少年。今年獲獎的五位少年分別為：研學行動獎何釩Fan He（14歲）；文化傳承獎陶韞馨Yunxin Tao（16歲）；社會服務獎張倫暢Lunchang Zhang（15歲）；慈善大愛獎Maggie Du（15歲）；領袖號召獎William Xu（17歲），他們分別得到了由蒙特利公園市議員繞影凡、聖蓋博市長丁言愉頒發的獎狀。核桃市伍立倫市長也為本屆大賽冠名贊助單位詩媛醫療美容頒發了市政府感謝狀。

本屆賽事各組別主評審均有高知名度：中國國家一級演員、梅花獎及文華獎雙料大導演蘇金榜（表演/語言組）；總政歌舞團著名舞蹈表演藝術家、中國體育舞蹈第一人李天翔（舞蹈組）；中國國家一級演員何樹鳳教授（器樂組/民樂）；奧斯汀樂團首席、國際小提琴大賽評委主席傅慶裕博士（器樂組/西樂）；打擊樂演奏家徐楊（器樂組/流行音樂）；加州愛樂藝術團總監、大型音樂會總策劃人徐佰生（聲樂組）；著名畫家中國畫學會（美國）副會長陳興傑（繪畫組）；第23屆世界模特小姐大賽中國區總冠軍/亞洲總冠軍、中國服裝設計師協會模特表演藝術導師李孟（模特組）。

 

洛杉磯 加州 導演

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