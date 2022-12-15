周末風暴降大雪 內陸度假村迎滑雪客

大熊湖度假村冬景。（官網）

據當地媒體報導，南加近日遭風暴 襲擊，也為內陸及多個滑雪 勝地帶來降雪 ，營造出令滑雪愛好者歡喜的美妙冬景。

本周早些時候，南加內陸一些度假村降雪量自六吋至15吋不等。這次風暴降雪時間短，天氣很快轉晴，也有利大批滑雪愛好者湧入度假村。大熊湖度假村（Big Bear Resort）發言人坎頓表示，對於這個季節餘下時間，這絕對是個好兆頭。除了有自然降雪，由於夜間溫度較低，濕度適宜，各度假村也開始用人造雪增加雪量，從而可提供更多遊人滑雪休閒娛樂設施。

高山度假村（Mountain High Resort）首席市場運營官麥柯克利說「這裡真的很美，看起來就像一個白色聖誕節。」

萊特伍德度假村 （Wrightwood resort）因為這次風暴降雪達六吋，麥柯克利表示，人工造雪也在一直不停的進行中，雪量充足，也開闢了不少滑雪道。擬在16日午後5時至晚10時開始夜間滑雪項目，東部度假村（East Resort）滑雪項目Yeti Snow Play預計17日開始每天開放。

第七屆年度周日聖誕老人活動（ Santa Sunday 將於12月18日恢復舉行。如果參與者帶有滑雪板及參加滑雪項目，需穿著聖誕老人服裝，包括帽子、鬍鬚、外套、腰帶及褲子，可獲得一張免費纜車票，並按照個人意願為非營利團體 Christmas Cheer All Year捐贈25元。

參與者須在18日（周日）上午9時到達纜車地點領取門票，才能參加Santa Run項目。免費門票優惠於周日上午9時結束，無需預訂。

若希望尋找更多降雪的度假村，位於中加州的巨象山（Mammoth Mountain）可以滿足需要，這裡總降雪量在29吋至42吋之間，而Main Lodge的本季降雪量為138吋。